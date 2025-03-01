Το τεχνολογικό brain drain στην κυβέρνηση θέτει σε κίνδυνο τις ΗΠΑ

Στα χέρια του Τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας του Ίλον Μασκ, η κυβέρνηση των ΗΠΑ βιώνει ένα άκως ανησυχητικό brain drain στον τομέα της τεχνολογίας. Αυτό κινδυνεύει να αφήσει τη χώρα απροετοίμαστη για οποιαδήποτε επερχόμενη κρίση, ιδιαίτερα την απειλή που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη για τα αμέσως επόμενα χρόνια.

Όταν ο άλλοτε πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα δημιούργησε την Ψηφιακή Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών το 2014, η πρόκληση ήταν η εξής: Πώς πείθεις το πιο λαμπρό ταλέντο να παραιτηθεί από τα πλούτη της Σίλικον Βάλεϊ και αντ' αυτού να εργαστεί σε δύσκολα και καθόλου... σέξι προϊόντα για κάτι σχετικά ασήμαντο;

Το USDS - μια startup από μια ελίτ ομάδα εντός της κυβέρνησης, στην ουσία - έχει δημιουργήσει τεχνολογίες που βελτίωσαν τη ζωή εκατομμυρίων Αμερικανών. Αναβάθμισε ιστοσελίδες που έμοιαζαν σαν να είχαν σχεδιαστεί τη δεκαετία του 1990. Κατασκεύασε το δωρεάν σύστημα άμεσης υποβολής φόρων, μια υπηρεσία που κατέγραψε ποσοστό ικανοποίησης 90% από τους χρήστες. Βελτίωσε δραστικά το VA.gov, την υπηρεσία που χρησιμοποιείται από περισσότερους από 1,5 εκατομμύρια βετεράνους κάθε μήνα για να έχουν πρόσβαση σε όλο το φάσμα των παροχών που έχουν στη διάθεσή τους.

Όταν χτύπησε η Covid-19, ήταν το USDS που συγκέντρωσε γρήγορα το περίπλοκο σύστημα που συντόνισε γρήγορα τους Αμερικανούς με τα διαθέσιμα ραντεβού για εμβόλια. Πάνω από 100 εκατομμύρια άνθρωποι το χρησιμοποίησαν. Επί προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και Μασκ, το USDS καταρρέει τώρα.

Ο Τραμπ μετονόμασε το USDS σε Υπηρεσία DOGE των Ηνωμένων Πολιτειών, κάτι που επέτρεψε στην κυβέρνηση να ξεκινήσει τη σταυροφορία του Μασκ για μείωση του κόστους χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. Αυτό έδωσε στο DOGE τη δυνατότητα να επιστρατεύει τα κυβερνητικά τμήματα, απολύοντας υπαλλήλους και δημιουργώντας χάος.

Η κατάργηση του USDS θα ανακόψει την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την επιτάχυνση των διαδικτυακών κυβερνητικών υπηρεσιών. Έπειτα, έρχεται το ζήτημα του αντίκτυπου της τεχνητής νοημοσύνης που δεν έχει ακόμη κατανοηθεί πλήρως - ένας άλλος τομέας όπου οι προτεινόμενες περικοπές θα μπορούσαν να αφήσουν τις ΗΠΑ σε μειονεκτική θέση, καθώς η τεχνολογία πλησιάζει σε ένα σημείο καμπής.

Σύμφωνα με τον Axios, το πρόσφατα συσταθέν Ινστιτούτο Ασφάλειας AI (AISI) βρίσκεται επίσης στη λίστα μαζί με σχεδόν 500 θέσεις εργασίας στο Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας (NIST). Το AISI δημιουργήθηκε χάρη σε εκτελεστικό διάταγμα του προέδρου Τζο Μπάιντεν για συνεργασία και παρακολούθηση της τεχνητής νοημοσύνης που κατασκευάζεται και αναπτύσσεται από εταιρείες όπως η OpenAI και η Anthropic. Είχε δημιουργήσει μια κυβερνητική ομάδα εργασίας για την αξιολόγηση του κινδύνου, «θέτοντας τα θεμέλια για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης σε όλο τον κόσμο».

Δεδομένης της έλλειψης δράσης του Κογκρέσου για την τεχνητή νοημοσύνη, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα από τα λίγα βήματα που έλαβαν οι ΗΠΑ για να παρακολουθούν τις χειρότερες υπερβολές της Silicon Valley.

Εάν το AISI καταστρεφόταν, όπως υποδηλώνουν αναφορές, θα μπορούσε επίσης να βλάψει τις διεθνείς σχέσεις σχετικά με τα ζητήματα ασφάλειας που περιβάλλουν την AI. Η AISI είχε συνεργαστεί με πολλές άλλες χώρες για να συντονίσει ερευνητικά έργα που μπορεί τώρα να μείνουν στον αέρα. Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης που εδρεύουν στις ΗΠΑ ενδέχεται να είναι λιγότερο διατεθειμένες να συνεργάζονται με ερευνητές που εργάζονται για ξένες κυβερνήσεις. Ένα άτομο που συνεργάζεται στενά με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης είπε ότι οι περικοπές των ΗΠΑ αντικατοπτρίζουν την ευρεία σύγχυση γύρω από τις πολιτικές του Λευκού Οίκου για την τεχνητή νοημοσύνη.

Η μακροπρόθεσμη ζημιά όλων αυτών είναι δύσκολο να υπολογιστεί αλλά δύσκολο να υπερεκτιμηθεί.

Μια αποσυναρμολογημένη AISI θα καταστήσει πιο δύσκολη την παρακολούθηση και τον περιορισμό των αυτοεξυπηρετούμενων ενεργειών της υπερανταγωνιστικής αγοράς τεχνητής νοημοσύνης. Ένα εξασθενημένο USDS αφήνει τις ΗΠΑ λιγότερο ικανές να παρέχουν στους πολίτες τις υπηρεσίες που τους αξίζουν.

Για να χειριστούν τα επόμενα, οι ΗΠΑ χρειάζονται το καλύτερο και λαμπρό τεχνολογικό ταλέντο στη μισθοδοσία τους. Η απόλυση έξυπνων μυαλών σε αυτές τις κρίσιμες κυβερνητικές υπηρεσίες μπορεί και θα έχει μπούμερανγκ.

Του Dave Lee από Bloomberg

