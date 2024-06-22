Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν σήμερα ότι δυνάμεις της οργάνωσης εξαπέλυσαν επίθεση στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο Eisenhower στην Ερυθρά Θάλασσα καθώς και στο πλοίο Transworld Navigator στην Αραβική Θάλασσα. Οι ΗΠΑ, ωστόσο, διέψευσαν την επίθεση, πόσω μάλλον ότι το αεροπλανοφόρο κτυπήθηκε από τους Χούθι.

Δεν διευκρίνισαν πότε έγιναν οι ισχυριζόμενες επιθέσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των σιιτών ανταρτών το Transworld Navigator δέχτηκε άμεσο πλήγμα από πύραυλο.

Η επιχείρηση κατά του αμερικανικού αεροπλανοφόρου Eisenhower πέτυχε τους στόχους της, πρόσθεσαν χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Από τα μέσα Νοεμβρίου, το υποστηριζόμενο από το Ιράν υεμενίτικο σιιτικό ένοπλο κίνημα έχει εξαπολύσει δεκάδες επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον εμπορικών και κατόπιν πολεμικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, τονίζοντας πως δρα σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, με φόντο τον καταστροφικό πόλεμο του Ισραήλ και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς που ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου.

Οι ΗΠΑ, ο κυριότερος σύμμαχος του Ισραήλ σε διεθνές επίπεδο, συγκρότησαν τον Δεκέμβριο διεθνή δύναμη για την προστασία της ναυσιπλοΐας σε αυτή τη θαλάσσια περιοχή στρατηγικής σημασίας. Ναυτική δύναμη αναπτύχθηκε επίσης νωρίτερα φέτος από την ΕΕ.

Από τον Ιανουάριο, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, δρώντας σε πολλές περιπτώσεις σε συνεργασία με αυτές της Βρετανίας, πλήττουν θέσεις και εγκαταστάσεις των Χούθι στην Υεμένη.

Η δράση των Χούθι έχει αναγκάσει πολλές ναυτιλιακές εταιρείες να αναδρομολογήσουν τα πλοία τους, να τα στέλνουν πλέον να κάνουν τον γύρο της Αφρικής, καθιστώντας πολύ πιο δαπανηρές και χρονοβόρες τις θαλάσσιες μεταφορές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

