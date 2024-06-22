Όταν διαδόθηκε η πληροφορία ότι ο Πάπας Φραγκίσκος χρησιμοποίησε έναν προσβλητικό όρο για τους ομοφυλόφιλους μιλώντας σε Ιταλούς επισκόπους σε συνέδριο τον περασμένο μήνα, πολλοί καθολικοί σοκαρίστηκαν και προβληματίστηκαν.

Ο Πάπας Φραγκίσκος φέρεται ότι χρησιμοποίησε τον υβριστικό και υποτιμητικό όρο «frociaggine» , που μεταφράζεται ως «αδερφή», προκειμένου να εκφράσει την αντίθεσή του με την ένταξη των ομοφυλόφιλων σε ιερατικές σχολές. Το Βατικανό, με την ανακοίνωσή του, ανέφερε ότι ο Ποντίφικας δεν είχε πρόθεση να χρησιμοποιήσει «ομοφοβική γλώσσα» και ζήτησε συγγνώμη από όποιον προσβλήθηκε από αυτήν.

Η προφανής ασυνέπεια στα μηνύματα του Ποντίφικα αντικατοπτρίζουν τις βαθιές αντιλήψεις και εντάσεις που διέπουν τη σχέση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και του Φραγκίσκου με την ομοφυλοφιλία.

Η εκκλησία θεωρεί ότι οι «ομοφυλοφιλικές διαθέσεις» είναι «εγγενώς διαταραγμένες». Όσον αφορά στη χειροτονία, οι κατευθυντήριες γραμμές της εκκλησίας αναφέρουν ότι τα άτομα με «βαθιά ριζωμένες ομοφυλοφιλικές τάσεις δεν πρέπει να γίνουν ιερείς».

Ωστόσο, η χειροτονία αποτελεί εδώ και καιρό ένα είδος καταφυγίου για τους ομοφυλόφιλους καθολικούς άνδρες , σύμφωνα με ερευνητές και ιερείς, οι οποίοι λένε ότι τουλάχιστον χιλιάδες κληρικοί είναι ομοφυλόφιλοι , αν και μόνο λίγοι δημοσιοποιούν τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό, όπως γράφουν οι «New York Times ».

Ενώ στο παρελθόν αυτές οι αντιφάσεις ήταν αποσιωπημένες από μια αύρα… ταμπού, τα πρόσφατα -αυθόρμητα- σχόλια του Φραγκίσκου τις έφεραν στο φως. «Ο Πάπας σήκωσε το πέπλο» , δήλωσε ο Francesco Lepore, ο οποίος εγκατέλειψε την εκκλησία, όταν αποκάλυψε ότι ήταν ομοφυλόφιλος και έγινε ακτιβιστής.

Και πράγματι, το συγκεκριμένο ζήτημα κρύβει μακροχρόνιες προκαταλήψεις και η κρίση σεξουαλικής κακοποίησης, που εκδηλώθηκε πριν από δύο δεκαετίες, πυροδότησε κατηγορίες από ορισμένους επισκόπους και συντηρητικά εκκλησιαστικά μέσα ενημέρωσης ότι η ομοφυλοφιλία ήταν υπαίτια! Παρόλο που μελέτες έχουν επανειλημμένα διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ του να είσαι ομοφυλόφιλος και της κακοποίησης ανηλίκων.

Παρά το γεγονός ότι η κοινωνία προχωράει (η εποχή μας έχει ξεπεράσει σε πολλά πράγματα...) και την υιοθέτηση μιας πιο προοδευτικής προσέγγισης από τον Φραγκίσκο, οι διδασκαλίες της εκκλησίας εξακολουθούν να περιγράφουν την ομοφυλοφιλία ως «παρέκκλιση» και έχουν κατοχυρώσει αυτή την άποψη. σε περιορισμούς που, σύμφωνα με τους επικριτές, διαιωνίζουν μια ευρέως διαδεδομένη ομοφοβική αντίληψη και τροφοδοτούν τις εντάσεις.

Ακαδημαϊκοί και ιεράρχες, που στηρίζουν τα δικαιώματα της LGBTQ κοινότητας, δήλωσαν ότι για τους ομοφυλόφιλους καθολικούς άνδρες το να γίνουν ιερείς θεωρούνταν -επί μακρόν- ως ένας τρόπος να «πνίξουν» και να ξεπεράσουν το στίγμα που κάποτε συνδεόταν με τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό, και ίσως ακόμη και να τον καταστείλουν μέσω της Αγαμίας.

Είναι δύσκολο να γνωρίζει κάποιος πόσοι ιερείς είναι ομοφυλόφιλοι, καθώς δεν υπάρχουν αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι ομοφυλόφιλοι άνδρες πιθανόν να αποτελούν τουλάχιστον το 30 έως 40% του αμερικανικού καθολικού κλήρου , σύμφωνα με δεκάδες εκτιμήσεις ερευνητών και ομοφυλόφιλων ιερέων που συγκεντρώθηκαν σε έρευνα των «New York Times» το 2019. Ορισμένοι ιερείς και ακτιβιστές λένε ότι ο αριθμός είναι πιο κοντά στο 75%.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πάπας Φραγκίσκος εκφράζει την αντίθεση της εκκλησίας στην είσοδο ομοφυλόφιλων ανδρών στην ιεροσύνη. Ενώ έχει αναγνωρίσει ότι πολλοί ομοφυλόφιλοι ιερείς είναι καλοί και «άγιοι», ο Φραγκίσκος έχει επανειλημμένα εκφράσει την ανησυχία του ότι οι ομοφυλόφιλοι υποψήφιοι για την ιεροσύνη μπορούν να καταλήξουν να έχουν σχέσεις και να ζουν διπλή ζωή.

Σε μια άλλη συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών το 2018, την οποία μετέδωσαν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, είπε ότι οι άνδρες με «βαθιά ριζωμένες ομοφυλοφιλικές τάσεις δεν πρέπει να επιτρέπονται να εισέλθουν σε ιερατικές σχολές».

Δύο χρόνια νωρίτερα, ο Πάπας έδωσε το «πράσινο φως» για ένα έγγραφο σχετικά με τις ιερατικές κλίσεις που ανέφερε ακριβώς το ίδιο, επαναλαμβάνοντας ένα έγγραφο του 2005 που είχε εγκριθεί από τον Βενέδικτο ΙΣΤ'. Όταν ο Φραγκίσκος επέτρεψε πέρυσι στους ιερείς να ευλογούν ζευγάρια του ίδιου φύλου, ορισμένοι επίσκοποι αντέδρασαν. Για να τους ηρεμήσει, το Βατικανό εξέδωσε μια οδηγία-ανακοίνωση που έλεγε ότι η «τοπική κουλτούρα» θα πρέπει να ληφθεί υπόψη.

Όταν ερωτήθηκαν για το θέμα αυτό, ορισμένοι επίσκοποι αναφέρθηκαν στην ομοφυλοφιλία ως «παθολογική» κατάσταση, ως «πρόβλημα» ή χρησιμοποίησαν εκφράσεις όπως «φυσιολογική σεξουαλικότητα» για να αναφερθούν στην ετεροφυλοφιλία, σε αντίθεση με την ομοφυλοφιλία. Τα συμπεράσματα δικά σας...

Πηγή: skai.gr

