Δύο νεκροί και 18 τραυματίες από ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο - Κτυπήθηκαν ενεργειακές εγκαταστάσεις - Βίντεο

Ο δήμαρχος του Χαρκόβου Ιχόρ Τερέχοφ δήλωσε ότι τουλάχιστον τέσσερις εκρήξεις ακούστηκαν σε αστική περιοχή το μεσημέρι.

Χάρκοβο

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 18 τραυματίστηκαν από ρωσικές βόμβες σε επίθεση που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στην ουκρανική πόλη Χάρκοβο, ανακοίνωσαν περιφερειακοί αξιωματούχοι.

Ο δήμαρχος του Χαρκόβου Ιχόρ Τερέχοφ δήλωσε ότι τουλάχιστον τέσσερις εκρήξεις ακούστηκαν σε αστική περιοχή το μεσημέρι. Διασώστες εργάζονται στην περιοχή όπου επιστήμη.

Δείτε βίντεο από το σημείο του βομβαρδισμού: 

Το Χάρκοβο απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από το σύνορο με τη Ρωσία. Η πόλη αυτή των περίπου 1,3 εκατομμυρίου κατοίκων έχει στοχοθετηθεί πολλές φορές από τις ρωσικές επιθέσεις στη διάρκεια των σχεδόν 28 μηνών πολέμου.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας λέει σήμερα ότι η Μόσχα εξαπέλυσε μια ευρείας κλίμακας επίθεση εναντίον ουκρανικών ενεργειακών δομών στη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η Ρωσία στοχοθέτησε ενεργειακές εταιρείες που υποστηρίζουν τη στρατιωτική παραγωγή καθώς και αποθήκες πυρομαχικών.

Στην επίθεση εξαπολύθηκαν πυροί μεγάλου βεληνεκούς από αεροσκάφη και πλοία, μαζί με drones.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

