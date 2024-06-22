Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 18 τραυματίστηκαν από ρωσικές βόμβες σε επίθεση που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στην ουκρανική πόλη Χάρκοβο, ανακοίνωσαν περιφερειακοί αξιωματούχοι.

Ο δήμαρχος του Χαρκόβου Ιχόρ Τερέχοφ δήλωσε ότι τουλάχιστον τέσσερις εκρήξεις ακούστηκαν σε αστική περιοχή το μεσημέρι. Διασώστες εργάζονται στην περιοχή όπου επιστήμη.

Δείτε βίντεο από το σημείο του βομβαρδισμού:

Οι Ρώσοι έριξαν 4 x FAB UMPC στο κέντρο του Χάρκοβο νωρίτερα σήμερα. Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν 2 νεκροί και 23 τραυματίες, αλλά τα συντρίμμια εξακολουθούν να καθαρίζονται για να αναζητηθούν περισσότερα θύματα. #OSINT #UkraineWar #UkraineKrieg #Ukraine #Russia #NAFO



— OSINT (Uri Kikaski) 🇺🇸 🇨🇦 🇬🇧 🇺🇦 🇮🇱 (@UKikaski) 22 Ιουνίου 2024

🇺🇦 #Ουκρανία : Ο ρωσικός στρατός πραγματοποίησε σήμερα χτύπημα στο Χάρκοβο, σκοτώνοντας τουλάχιστον τρεις πολίτες. Τέσσερις κατευθυνόμενες βόμβες φέρεται να έπληξαν την πόλη κατά τη διάρκεια της απεργίας, με μία να χτυπά ένα κτίριο κατοικιών.



(μέσω @maria_avdv ) pic.twitter.com/AtS0jnptei — Λαϊκό Μέτωπο (@PopularFront_) 22 Ιουνίου 2024

🔴Η Ρωσία είναι ο εχθρός μας



Γνωρίζουμε για 19 τραυματίες και τρεις νεκρούς ως αποτέλεσμα της ρωσικής επίθεσης στο Χάρκοβο



"Ο ρωσικός τρόμος των κατευθυνόμενων αεροπορικών βομβών πρέπει και μπορεί να σταματήσει.



Απαιτούνται ισχυρές αποφάσεις από τους εταίρους ώστε να μπορέσουμε να καταστρέψουμε Ρώσους τρομοκράτες και να πολεμήσουμε αεροσκάφος»



Zelensky. pic.twitter.com/wnsW4LhigJ — Intelligence NFA 🇬🇧🇺🇦 (@RsRobert78) 22 Ιουνίου 2024

Αυτή η γυναίκα περίμενε απλώς το λεωφορείο όταν οι Ρώσοι επιτέθηκαν στο #Kharkiv και έβαλαν ακαριαία τέλος στη ζωή της.



😔 pic.twitter.com/ZB1Be358cV — Marta Llopis 🇪🇸🇺🇦 (@LlopisMarta95) 22 Ιουνίου 2024

Το Χάρκοβο απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από το σύνορο με τη Ρωσία. Η πόλη αυτή των περίπου 1,3 εκατομμυρίου κατοίκων έχει στοχοθετηθεί πολλές φορές από τις ρωσικές επιθέσεις στη διάρκεια των σχεδόν 28 μηνών πολέμου.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας λέει σήμερα ότι η Μόσχα εξαπέλυσε μια ευρείας κλίμακας επίθεση εναντίον ουκρανικών ενεργειακών δομών στη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η Ρωσία στοχοθέτησε ενεργειακές εταιρείες που υποστηρίζουν τη στρατιωτική παραγωγή καθώς και αποθήκες πυρομαχικών.

Στην επίθεση εξαπολύθηκαν πυροί μεγάλου βεληνεκούς από αεροσκάφη και πλοία, μαζί με drones.

