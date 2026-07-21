Νέα έστια κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Οι Χούθι προειδοποίησαν την Τρίτη τις ναυτιλιακές εταιρείες να αποφεύγουν τη φόρτωση ή την εκφόρτωση στα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας.



«Τα πλοία που πραγματοποιούν ταξίδια προς και από λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας ενδέχεται να «υποστούν στοχοποίηση σε οποιαδήποτε τοποθεσία» προειδοποίησαν οι προσκείμενοι στο Ιράν σιίτες αντάρτες.

Οι Χούθι ανεβάζουν σταθερά την πίεση στη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα, καλώντας τη Δευτέρα μέσω VHF τα σαουδαραβικά πλοία με προορισμό τη χώρα να επιστρέψουν και προειδοποιώντας ότι η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε στρατιωτική επέμβαση.

Το Ριάντ καταδίκασε τις δηλώσεις των αναρτών οι οποίοι κατηγορούν το Ριάντ για επιβολή πολιορκίας στην Υεμένη, καθώς και την ανακοίνωση της οργάνωσης ότι θα εμποδίσει τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα προς σαουδαραβικά λιμάνια.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας χαρακτήρισε τις κατηγορίες «αβάσιμες». Ο υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμός στην Υεμένη δήλωσε ότι θα απαντήσει «με ισχύ» στις απειλές των Χούθι κατά πλοίων.

Οι Χούθι χρησιμοποιούν τη ναυσιπλοΐα ως μέσο οικονομικού και πολιτικού εξαναγκασμού. Μεταφέροντας την πίεση στο Ριάντ, επιχειρούν να μετατοπίσουν το βάρος της κρίσης στους περιφερειακούς παίκτες της Μέσης Ανατολής.

Πηγή: skai.gr

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