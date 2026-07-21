Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε μετανάστες μέσω των Βαλκανίων προχώρησαν οι Αρχές της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Ολλανδίας, με τη στήριξη της Europol. Η διακίνηση γινόταν με ενοικιαζόμενα, κλεμμένα και παράνομα ταξινομημένα οχήματα, σύμφωνα με τη Europol.

Υπό την ηγεσία των ελληνικών Αρχών, η έρευνα είχε ως στόχο ένα εγκληματικό δίκτυο που αποτελούνταν κυρίως από υπηκόους της Συρίας και της Αιγύπτου, οι οποίοι φέρονται να οργάνωναν την παράνομη μεταφορά μεταναστών από την Ελλάδα, μέσω της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, προκειμένου να διευκολύνουν τη συνέχιση του ταξιδιού τους προς την Ιταλία.

Η Europol διευκόλυνε την ανταλλαγή και την ανάλυση επιχειρησιακών πληροφοριών καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας, βοηθώντας τις εθνικές Αρχές να εντοπίσουν συνδέσεις μεταξύ των υποθέσεων και να διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των πληροφοριών σχετικά με το εγκληματικό δίκτυο. Την ημέρα της επιχείρησης, η Europol απέστειλε έναν εμπειρογνώμονα με κινητό γραφείο στην Ελλάδα, επιτρέποντας στους ανακριτές να διασταυρώνουν τις επιχειρησιακές πληροφορίες με τις βάσεις δεδομένων της Europol σε πραγματικό χρόνο.

Η συντονισμένη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, τη Σόφια, το Βουκουρέστι και το Ετεν-Λερ της Ολλανδίας.

7 συλλήψεις σε 3 χώρες

Η επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη επτά υπόπτων:

πέντε στην Ελλάδα,

ενός στη Βουλγαρία,

ενός στην Ολλανδία.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές έχουν συνδέσει το εγκληματικό δίκτυο με 12 περιστατικά παράνομης μεταφοράς μεταναστών κατά το διάστημα από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούλιο του 2026. Αλλα τέσσερα παλαιότερα περιστατικά εξακολουθούν να διερευνώνται και εκτιμάται ότι συνδέονται με το ίδιο εγκληματικό δίκτυο. Οι μετανάστες που μεταφέρθηκαν είναι κυρίως υπήκοοι Αιγύπτου, Ιράκ και Συρίας, σύμφωνα με την Europol.

Πώς δρούσαν

Το εγκληματικό δίκτυο προσαρμοζόταν συνεχώς, προκειμένου να μειώσει τους κινδύνους εντοπισμού του.Συγκεκριμένα, η έρευνα αποκάλυψε ένα εξελιγμένο δίκτυο μεταφορών, σχεδιασμένο ώστε να αποφεύγει τις αστυνομικές Αρχές. Για τη μεταφορά των μεταναστών, οι ύποπτοι φέρεται να:

μετέφεραν μετανάστες με μικρά οχήματα μέσω της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, πριν τους επιβιβάσουν σε φορτηγά για το τελευταίο στάδιο του ταξιδιού προς την Ιταλία,

ενοικίαζαν οχήματα χρησιμοποιώντας γνήσια και πλαστά έγγραφα ταυτότητας, χωρίς στη συνέχεια να τα επιστρέφουν,

αγόραζαν και ταξινομούσαν αυτοκίνητα στο όνομα τρίτων προσώπων ή εικονικών εταιρειών,

χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα, κυρίως προερχόμενα από την Ελλάδα.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι το δίκτυο λειτουργούσε μέσω εξειδικευμένων ομάδων στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, με τα μέλη του να ταξιδεύουν συχνά στα Βαλκάνια, προκειμένου να συντονίζουν τις διαδρομές μεταφοράς μεταναστών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.