Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 28χρονος που κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 54χρονου ιδιοκτήτη καταστήματος στην Κρεμαστή Ρόδου στις 16 Ιουλίου.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες, επικαλούμενος νόμιμη άμυνα μετά από επίθεση που ισχυρίζεται ότι δέχθηκε από τον 54χρονο και άλλα δύο άτομα.

Οι ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκιση του, παρά τους ισχυρισμούς του, καθώς του έχουν ασκηθεί διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και άλλα κακουργήματα και πλημμελήματα.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε σήμερα, μετά την απολογία του, ο 28χρονος που κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 54χρονου ιδιοκτήτη καταστήματος στο χωριό Κρεμαστή της Ρόδου, η οποία σημειώθηκε στις 16 Ιουλίου.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ενήργησε σε νόμιμη άμυνα, καθώς, όπως ισχυρίστηκε, είχε δεχθεί επίθεση από τον 54χρονο και άλλα δύο άτομα. Οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν, με σύμφωνη γνώμη, την προφυλάκισή του. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για σειρά κακουργημάτων και πλημμελημάτων, με σοβαρότερη την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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