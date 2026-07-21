Υδροπλάνα: Στην τελική ευθεία οι προετοιμασίες στον Άλιμο

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι τελευταίες δοκιμαστικές πτήσεις της Hellenic Seaplanes στον Άλιμο, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός ακόμη σημαντικού σταδίου της επιχειρησιακής προετοιμασίας για την έναρξη του δικτύου υδροπλάνων στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια των πτήσεων πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές προσθαλασσώσεις και αποθαλασσώσεις, ενώ δοκιμάστηκαν στην πράξη οι επιχειρησιακές διαδικασίες, η λειτουργικότητα του σημείου και ο συντονισμός των εμπλεκόμενων ομάδων, με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα.

Ο Άλιμος προετοιμάζεται να αποτελέσει το βασικό σημείο σύνδεσης της Αθήνας με το αναπτυσσόμενο δίκτυο υδροπλάνων, το οποίο θα εξυπηρετεί νησιωτικούς και ηπειρωτικούς προορισμούς, προσφέροντας μια νέα, γρήγορη και ευέλικτη επιλογή μετακίνησης.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Hellenic Seaplanes, Νικόλας Χαραλάμπους, δήλωσε: «Οι δοκιμαστικές πτήσεις επιβεβαίωσαν την επιχειρησιακή μας ετοιμότητα και μας φέρνουν ακόμη πιο κοντά στην έναρξη των πτήσεων. Η Αθήνα θα αποτελέσει έναν από τους βασικούς κόμβους του δικτύου μας, συνδέοντας γρήγορα την πρωτεύουσα με νησιά και παράκτιους προορισμούς σε ολόκληρη τη χώρα.»

Η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών για τη λειτουργία του σημείου βρίσκεται στην τελική της φάση, ώστε οι προγραμματισμένες πτήσεις να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό.

Πηγή: skai.gr

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