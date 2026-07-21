Ιταλία: Οργή για τον θάνατο μετανάστη σε αστυνομική έφοδο

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Μαροκινής καταγωγής Αμπντεραχίμ Φακίρ, 42 ετών, πέθανε στην Μπολόνια ενώ βρισκόταν υπό κράτηση της ιταλικής αστυνομίας, με αστυνομικούς να τον κρατούν ακίνητο κατά τη διάρκεια ψυχωσικής κρίσης.

Ο Φακίρ, που αντιμετώπιζε άσθμα και καρδιακή πάθηση, ζήτησε βοήθεια πριν καταλήξει από ανακοπή.

Η αστυνομική επιχείρηση κράτησε 38 λεπτά και προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις και οδομαχίες στην Ιταλία.

Η υπόθεση θυμίζει Τζορτζ Φλόιντ: Ένας 42χρονος Μαροκινός, που αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, πέθανε στα χέρια της ιταλικής αστυνομίας. Ακολούθησαν διαδηλώσεις και οδομαχίες.Ανταπόκριση από τη Ρώμη



Πρόκειται για υπόθεση που συνταράσσει την Ιταλία: ο μαροκινής καταγωγής Αμπντεραχίμ Φακίρ, 42 ετών, πέθανε στην Μπολόνια, ενώ δυο αστυνομικοί τον κρατούσαν ακίνητο στο έδαφος και προσπαθούσαν να του δέσουν τα χέρια και τα πόδια. Λίγο νωρίτερα είχε παρουσιάσει ψυχωσική κρίση, κατά την οποία επιτέθηκε στους αστυνομικούς, με απόπειρα βανδαλισμού του αυτοκινήτου τους.

Πηγή: Deutsche Welle

Η όλη αστυνομική επιχείρηση διήρκεσε 38 λεπτά . Ο Αμπντεραχίμ Φακίρ, ο οποίος υπέφερε από άσθμα και καρδιακή πάθηση, ζητούσε συνεχώς βοήθεια και στο τέλος πέθανε από ανακοπή.«Δεν θέλω εκδίκηση, αλλά απαιτώ να αποδοθεί άμεσα δικαιοσύνη», δήλωσε η αδελφή του. Νοσηλευτές του Ερυθρού Σταυρού -χωρίς την παρουσία γιατρού- παρακολούθησαν την όλη τραγική εξέλιξη χωρίς να παρέμβουν. Χωρίς να μπορούν, λόγω απουσίας γιατρού, ούτε να του χορηγήσουν φάρμακα.Εισαγγελική έρευνα σε εξέλιξηΑυτό που θα πρέπει να διαπιστωθεί με την εισαγγελική έρευνα, η οποία μόλις άρχισε, είναι αν υπήρξε κατάχρηση εξουσίας με λάθος χειρισμούς από την αστυνομία. Όπως έγινε γνωστό, η Εισαγγελία της Μπολόνια, ερευνά το ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας.Το όλο κλίμα είναι φορτισμένο. Για πρώτη φορά εφαρμόζεται ο νέος νόμος της κυβέρνησης Μελόνι: ο εισαγγελέας υποχρεούται να λάβει υπόψη ότι οι αστυνομικοί και οι νοσηλευτές έδρασαν κατά την άσκηση των επαγγελματικών τους καθηκόντων και να τους στείλει κλήση σε απολογία μόνον αφού εξακριβώσει, προσεκτικά, τι ακριβώς συνέβη. Η όλη έρευνα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός έξι μηνών και για τον κάθε αστυνομικό και μέλος του Ερυθρού Σταυρού, διατίθενται δέκα χιλιάδες ευρώ, ώστε να καλυφθεί μέρος τυχόν δικαστικών εξόδων.Η «Λέγκα» του Ματέο Σαλβίνι ζητά να μην αμφισβητηθεί το έργο της αστυνομίας, αλλά από το υπουργείο εσωτερικών της Ρώμης διέρρευσε ότι, αν υπήρξαν σοβαρά λάθη, θα πρέπει να επιβληθεί και ανάλογη τιμωρία. Χθες το βράδυ, στην Μπολόνια, σε διαδήλωση με αίτημα την απόδοση δικαιοσύνης για τον θάνατο του Αμπντεραχίμ Φακίρ, ένα μέρος των συμμετεχόντων συγκρούσθηκε με καραμπινιέρους και αστυνομικούς.Επιβαρύνεται το πολιτικό κλίμαΟι εξελίξεις αυτές εντάσσονται σε ένα κλίμα ολοένα και αυξανόμενης έντασης. Πριν λίγες ημέρες, μέλος του ακροδεξιού κόμματος Εθνικό Μέλλον ανήρτησε βίντεο στο διαδίκτυο, στο οποίο ο ίδιος εμφανίζεται να ξυλοκοπεί μετανάστη. Τα ποσοστά του Εθνικού Μέλλοντος, με ιδρυτή τον πρώην στρατηγό Ρομπέρτο Βανάτσι, παρουσιάζουν συνεχή άνοδο και στην πρόθεση ψήφου ξεπερνούν, πλέον, το 7%.Μαζί με την τάσσεται υπέρ της αλλαγής του νόμου που αφορά τον καθορισμό της νόμιμης άμυνας, με επικίνδυνη «στροφή» προς την αυτοδικία. Όλα δείχνουν δε, ότι ενόψει της προεκλογικής εκστρατείας (με πιθανές πρόωρες βουλευτικές εκλογές την ερχόμενη άνοιξη) αρκετά γνωστά στελέχη της συντηρητικής παράταξης και μέλη της κυβέρνησης Μελόνι, πρόκειται να συνεχίσουν να ανεβάζουν τους τόνους, για να «μην χαρίσουν ψηφοφόρους» στον πρώην στρατηγό Βανάτσι.Θεόδωρος Ανδρεάδης Συγγελλάκης, Ρώμη.

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