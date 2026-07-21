Έως έξι επιπλέον μισθοί για να διαπλεύσουν οι ναυτικοί το Στενό του Ορμούζ

Η Sinokor Group, ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης υπερδεξαμενόπλοιων στον κόσμο, προσπαθεί να πείσει τα πληρώματά της να διαπλεύσουν το Στενό του Ορμούζ, προσφέροντας έξι επιπλέον μηνιαίους μισθούς σε όσους δεχθούν να πραγματοποιήσουν το επικίνδυνο ταξίδι, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg.

Σύμφωνα με έγγραφο που διανεμήθηκε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας και περιήλθε σε γνώση του Bloomberg, η προσφορά αφορά ταξίδι μετ’ επιστροφής για παραλαβή πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία ή το Ιράκ και εκφόρτωσή του στον Κόλπο του Ομάν.

Η εταιρεία εκτιμά ότι ο συνολικός χρόνος του ταξιδιού θα είναι περίπου ένας μήνας. Η πρόταση φέρνει τους ναυτικούς αντιμέτωπους με ένα εξαιρετικά δύσκολο δίλημμα: μια ιδιαίτερα υψηλή οικονομική ανταμοιβή, αλλά και τον αυξημένο κίνδυνο για τη ζωή τους, υπογραμμίζει το Bloomberg.

Ο υψηλότερα αμειβόμενος σε ένα δεξαμενόπλοιο είναι συνήθως ο πλοίαρχος, ο οποίος έχει και τον τελικό λόγο στις αποφάσεις που αφορούν την πλοήγηση. Σύμφωνα με στελέχη δύο ναυτιλιακών εταιρειών, οι αποδοχές του σε πετρελαιοφόρα μπορεί να φτάνουν τα 15.000 δολάρια τον μήνα.

Αντίθετα, ένας κατώτερος ναυτικός αμείβεται υπό φυσιολογικές συνθήκες με περίπου 1.500 δολάρια τον μήνα, σύμφωνα με στέλεχος ναυτιλιακής εταιρείας.

Οι ναυτικοί έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την αποχώρησή τους από το πλοίο και την αντικατάστασή τους, εφόσον δεν επιθυμούν να ταξιδέψουν σε περιοχή υψηλού κινδύνου.

Το κατά πόσο οι ναυτικοί είναι διατεθειμένοι να πραγματοποιήσουν το ταξίδι έχει τεθεί εκ νέου στο επίκεντρο, μετά τον θάνατο τουλάχιστον δύο μελών του πληρώματος σε επιθέσεις την περασμένη εβδομάδα, ενώ ακόμη ένα εμπορικό πλοίο εγκαταλείφθηκε από το πλήρωμα τη Δευτέρα. Οι προσφορές για την καταβολή πρόσθετων αμοιβών έγιναν μετά τα θανατηφόρα αυτά περιστατικά.

«Ορισμένες εταιρείες προσφέρουν τεράστια μπόνους στα πληρώματά τους», δήλωσε ο πρόεδρος της GlobalMET, πλοίαρχος Πραντίπ Τσάουλα, οργανισμού που συνεργάζεται με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των ναυτικών, χωρίς να αναφερθεί συγκεκριμένα στην προσφορά της Sinokor.

«Έχουμε πληροφορίες ότι μεγάλος αριθμός ναυτικών επιλέγει να αποβιβαστεί από τα πλοία, ωστόσο οι εταιρείες εξακολουθούν να βρίσκουν ανθρώπους που είναι πρόθυμοι να αναλάβουν το ταξίδι», πρόσθεσε.

Η Sinokor έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους παίκτες στη μεταφορά πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, αφού κατάφερε να δημιουργήσει τον μεγαλύτερο στόλο υπερδεξαμενόπλοιων (VLCCs) στον κόσμο, με τη στήριξη της MSC Mediterranean Shipping Company.

Η εταιρεία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στις εξαγωγές πετρελαίου των χωρών της περιοχής, μεταφέροντας κυρίως φορτία από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αλλά και από τη Σαουδική Αραβία και το Ιράκ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.