Κυψέλη: Αυτοκίνητο κάηκε ολοσχερώς από φωτιά που ξέσπασε σε ηλεκτρικό σκούτερ - Φθορές σε ένα ακόμη όχημα

Ολοσχερώς καταστράφηκε ένα ΙΧ αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στην οδό Τήνου στην Κυψέλη, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε ηλεκτρικό σκούτερ (πατίνι) η οποία επεκτάθηκε στο όχημα, σύμφωνα με το Orange Press.

Σύμφωνα με περίοικους, προηγήθηκε ένα ήχος έκρηξης και στη συνέχεια τα δύο οχήματα τυλίχτηκαν στις φλόγες. Από τη φωτιά έσκασε και το λάστιχο ενός οχήματος που ήταν σταθμευμένο στην άλλη πλευρά του δρόμου.

Πηγή: skai.gr

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