Εμπορικό πλοίο ανέφερε ότι αποτέλεσε στόχο βλήματος από τους Χούθι στα ανοικτά της Υεμένης σήμερα ενώ κατευθυνόταν προς τη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με τη βρετανική εταιρία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας Ambrey.

«Ένα εμπορικό πλοίο ανέφερε ότι ‘επλήγη’ από βλήμα δυτικά του λιμανιού της Χοντεϊντά», ανακοίνωσε η Ambrey, προσθέτοντας ότι κανείς δεν τραυματίστηκε ούτε υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε αυτή τη φάση.

Το σκάφος, που κατευθυνόταν προς την πόλη Νταμάν της Σαουδικής Αραβίας, έπλεε «στη νότια Ερυθρά Θάλασσα όταν εξέπεμψε σήμα κινδύνου», σύμφωνα με την Ambrey.

Σε αυτή τη θαλάσσια οδό γίνονται από τον Νοέμβριο επιθέσεις από αντάρτες της Υεμένης, μέλη του ‘άξονα της αντίστασης’, ενός συνασπισμού κινημάτων που υποστηρίζονται από το Ιράν και που περιλαμβάνουν επίσης την παλαιστινιακή Χαμάς και τη λιβανέζικη Χεζμπολάχ.

Οι Χούθι, που ελέγχουν μεγάλα τμήματα της Υεμένης, επιτίθενται στη διεθνή ναυσιπλοΐα στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας από τον Νοέμβριο σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Δεν υπάρχει προς το παρόν ανάληψη ευθύνης για τη σημερινή επίθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

