Οι Χούθι υποστηρίζουν ότι χτύπησαν πλοίο στο λιμάνι της Χάιφα

Οι Χούθι υποστηρίζουν ότι στόχευσαν το πλοίο στο λιμάνι της Χάιφα με drones, πετυχαίνοντας με επιτυχία τον στόχος τους

Χούθι

Οι Χούθι της Υεμένης υποστήριξαν την Τετάρτη ότι στόχευσαν ένα πλοίο στο λιμάνι της Χάιφα του Ισραήλ σε κοινή στρατιωτική επιχείρηση με την Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ.

Η επιχείρηση στόχευε το ισραηλινό πλοίο MSC Manzanillo με σημαία Πορτογαλίας, δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της ομάδας Χούθι, Yahya Saree, σε τηλεοπτική ομιλία την Τετάρτη.

Ο ισραηλινός στρατός δεν γνωρίζει κανένα τέτοιο περιστατικό, είπε ένας εκπρόσωπος, και δεν υπάρχουν ενδείξεις για κάτι ασυνήθιστο στο λιμάνι της Χάιφα.

Οι Χούθι εξαπολύουν επιδρομές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους στην Ερυθρά Θάλασσα από τον Νοέμβριο, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Γάζα.

Σε δεκάδες επιθέσεις, που έχουν πραγματοποιήσει βύθισαν δύο πλοία, κατέλαβαν ένα, ενώ τουλάχιστον τρεις ναυτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους από χτύπημα των Χούθι. 

