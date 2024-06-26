Οι Χούθι της Υεμένης υποστήριξαν την Τετάρτη ότι στόχευσαν ένα πλοίο στο λιμάνι της Χάιφα του Ισραήλ σε κοινή στρατιωτική επιχείρηση με την Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ.

Η επιχείρηση στόχευε το ισραηλινό πλοίο MSC Manzanillo με σημαία Πορτογαλίας, δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της ομάδας Χούθι, Yahya Saree, σε τηλεοπτική ομιλία την Τετάρτη.

بيان للناطق العسكري للقوات المسلحة اليمنية العميد يحي سريع بشأن تنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية استهدفت سفينة ( MSC Manzanillo) الإسرائيلية في ميناء حيفا بعدد من الطائرات المسيرة، محققةً أهدافَها بنجاح بفضل الله. 26_06_2024م pic.twitter.com/HfRolhG96o — جبريل ارحب (@jbrelarhb) June 26, 2024

Ο ισραηλινός στρατός δεν γνωρίζει κανένα τέτοιο περιστατικό, είπε ένας εκπρόσωπος, και δεν υπάρχουν ενδείξεις για κάτι ασυνήθιστο στο λιμάνι της Χάιφα.

Οι Χούθι εξαπολύουν επιδρομές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους στην Ερυθρά Θάλασσα από τον Νοέμβριο, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Γάζα.

Σε δεκάδες επιθέσεις, που έχουν πραγματοποιήσει βύθισαν δύο πλοία, κατέλαβαν ένα, ενώ τουλάχιστον τρεις ναυτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους από χτύπημα των Χούθι.

