Οι Χούθι λένε ότι στόχευσαν το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ

Οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν το διεθνές αεροδρόμιο του Ισραήλ με βαλλιστικό πύραυλο

UPDATE: 11:15
βαλλιστικός πύραυλος

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν σήμερα την ευθύνη για επίθεση με πύραυλο με στόχο το ισραηλινό αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, κοντά στο Τελ Αβίβ, ύστερα από την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού για αναχαίτιση βλήματος.

Οι Χούθι, που στηρίζονται από το Ιράν, «διεξήγαγαν στρατιωτική επιχείρηση» χρησιμοποιώντας βαλλιστικό πύραυλο, δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα ο στρατιωτικός εκπρόσωπός τους Γιαχία Σάρια.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε νωρίτερα ότι ο πύραυλος από την Υεμένη αναχαιτίστηκε αφότου ήχησαν σειρήνες για αεροπορική επιδρομή σε πολλές περιοχές της χώρας.

Πηγή: skai.gr

