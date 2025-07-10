Οι Χούθι λένε ότι στόχευσαν το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν σήμερα την ευθύνη για επίθεση με πύραυλο με στόχο το ισραηλινό αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, κοντά στο Τελ Αβίβ, ύστερα από την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού για αναχαίτιση βλήματος.

Οι Χούθι, που στηρίζονται από το Ιράν, «διεξήγαγαν στρατιωτική επιχείρηση» χρησιμοποιώντας βαλλιστικό πύραυλο, δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα ο στρατιωτικός εκπρόσωπός τους Γιαχία Σάρια.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε νωρίτερα ότι ο πύραυλος από την Υεμένη αναχαιτίστηκε αφότου ήχησαν σειρήνες για αεροπορική επιδρομή σε πολλές περιοχές της χώρας.

#BREAKING

Houthi military spokesperson: We conducted a military operation targeting Ben Gurion Airport with ballistic missile#south24 pic.twitter.com/1qzdwozlQ1 — South24 | English (@South24E) July 10, 2025

⚡🔴BREAKING NEWS



The Yemeni army announces it has targeted Ben Gurion Airport with a ballistic missile. pic.twitter.com/30Cpxhh7tw — Instant Global Information (@GlobeWatchX) July 10, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.