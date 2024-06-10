Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ισχυρίστηκαν τη Δευτέρα ότι αποκάλυψαν ένα «δίκτυο πληροφοριών της Μοσάντ και των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών»

Σύμφωνα με τους αντάρτες που υποστηρίζονται από το Ιράν, διαθέτουν ουσιαστικά στοιχεία για την ύπαρξη του δικτύου, στα οποία εμπλέκονται εκατοντάδες στελέχη από διάφορες οργανώσεις.

Το λιβανικό δίκτυο Al Mayadeen που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ ανέφερε ότι οι Χούθι ισχυρίζονται ότι το δίκτυο λειτουργεί στην Υεμένη από το 2015, συλλέγοντας πληροφορίες για να επηρεάσει την οικονομία της χώρας. Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι το κύκλωμα κατασκοπείας επηρέασε με επιτυχία τη λήψη αποφάσεων, διείσδυσε σε κρατικούς μηχανισμούς και παρείχε στρατιωτικές πληροφορίες στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Παράλληλα, το Reuters μεταδίδει ότι οι Χούθι ισχυρίζονται ότι έχουν ήδη προβεί σε συλλήψεις μελών του «αμερικανο-ισραηλινό κατασκοπευτικό πυρήνα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.