Ένα ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος φέρεται να παραβίασε νωρίς σήμερα τον εναέριο χώρο της Φινλανδίας, πετώντας σε βάθος 3,5 χιλιομέτρων από τα σύνορα, αναφέρει η ανακοίνωση του φινλανδικού υπουργείου Άμυνας.
Η παραβίαση στον ανατολικό Κόλπο της Φινλανδίας διήρκεσε περίπου δύο λεπτά, αναφέρει το υπουργείο. «Λαμβάνουμε σοβαρά υπ’ όψιν την πιθανολογούμενη παραβίαση και η έρευνα ξεκίνησε αμέσως», δήλωσε ο Φινλανδός υπουργός Άμυνας Άντι Χάκανεν.
Η τελευταία επιβεβαιωμένη παραβίαση του φινλανδικού εναέριου χώρου από ρωσικά αεροσκάφη σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2022, αναφέρει το υπουργείο στην ανακοίνωση του.
