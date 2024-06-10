Ένα ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος φέρεται να παραβίασε νωρίς σήμερα τον εναέριο χώρο της Φινλανδίας, πετώντας σε βάθος 3,5 χιλιομέτρων από τα σύνορα, αναφέρει η ανακοίνωση του φινλανδικού υπουργείου Άμυνας.

Η παραβίαση στον ανατολικό Κόλπο της Φινλανδίας διήρκεσε περίπου δύο λεπτά, αναφέρει το υπουργείο. «Λαμβάνουμε σοβαρά υπ’ όψιν την πιθανολογούμενη παραβίαση και η έρευνα ξεκίνησε αμέσως», δήλωσε ο Φινλανδός υπουργός Άμυνας Άντι Χάκανεν.

Η τελευταία επιβεβαιωμένη παραβίαση του φινλανδικού εναέριου χώρου από ρωσικά αεροσκάφη σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2022, αναφέρει το υπουργείο στην ανακοίνωση του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

