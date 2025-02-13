Ο ηγέτης ανταρτών Χούθι της Υεμένης απείλησε σήμερα με επανέναρξη των επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ και κατά πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα αν οι Παλαιστίνιοι «αναγκαστούν να μετακινηθούν» από τη Λωρίδα της Γάζας.

«Θα επέμβουμε με επιθέσεις πυραύλων και drones και με θαλάσσιες επιθέσεις αν η Αμερική και το Ισραήλ πραγματοποιήσουν το σχέδιό τους να εκτοπίσουν βίαια», τους κατοίκους της Γάζας δήλωσε ο ηγέτης των ανταρτών Άμπντελ Μάλεκ αλ Χούθι σε ομιλία που μεταδόθηκε τηλεοπτικά.

Το σιιτικό ένοπλο κίνημα που ελέγχει μεγάλο τμήμα της Υεμένης απειλεί διαρκώς με στρατιωτική δράση εναντίον του Ισραήλ σε περίπτωση κατάρρευσης της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και επανέναρξη των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι είχαν εξαπολύσει πολλές επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας – τον οποίο πυροδότησε η άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 –, διαμηνύοντας ότι ενεργούσαν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους.

Μετά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 19 Ιανουαρίου, οι Χούθι σταμάτησαν τις επιθέσεις τόσο εναντίον της ισραηλινής επικράτειας όσο και εναντίον πλοίων – που θεωρούσαν ότι συνδέονται με το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και τη Βρετανία – στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν.

Στις 22 Ιανουαρίου, οι υεμενίτες αντάρτες απελευθέρωσαν το 25μελές πλήρωμα του πλοίου Galaxy Leader, ύστερα από 430 ημέρες αιχμαλωσίας, ως κίνηση καλής θέλησης για την υποστήριξη της εκεχειρίας στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.