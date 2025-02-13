Κρεμλίνο: Πούτιν και Τραμπ μπορεί να μιλήσουν ξανά πριν τη συνάντησή τους

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να συνομιλήσουν ξανά τηλεφωνικά πριν από τη συνάντηση τους, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA.

Το RIA επικαλέσθηκε τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ , ο οποίος δεν απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο.

Τραμπ και ο Πούτιν μίλησαν για πάνω από μία ώρα χθες Τετάρτη. Πρόκειται για την πρώτη άμεση επαφή μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας, από τότε που ο Πούτιν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τζο Μπάιντεν, λίγο πριν δώσει την εντολή για την εισβολή δεκάδων χιλιάδων στρατιωτών στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Σήμερα το Κρεμλίνο δήλωσε ότι εντυπωσιάστηκε από τη θέση του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και ότι γίνονται προετοιμασίες για μια συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του Πούτιν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

