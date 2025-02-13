Πολλές υπηρεσίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ πρέπει να καταργηθούν εντελώς, στο πλαίσιο της πολιτικής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για ριζική αναμόρφωση της αμερικανικής κυβέρνησης, δήλωσε σήμερα ο ιθύνων νους και εκτελεστής της πολιτικής αυτής, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ο Ίλον Μασκ.

«Πρέπει να καταργήσουμε ολόκληρες υπηρεσίες. Το να αφήσεις ένα πίσω μέρος αυτών, είναι κάτι εύκολο. Είναι σαν να αφήνεις ζιζάνια», είπε ο Μασκ σε ομιλία του μέσω βίντεο σε ένα πάνελ στο World Government Summit 2025 που διεξάγεται στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Αν δεν ξεριζώσεις τα ζιζάνια, τότε είναι εύκολο αυτά να ξαναφυτρώσουν. Αλλά αν βγάλεις τη ρίζα, δεν τα εμποδίζεις να επιστρέψουν οπωσδήποτε, απλώς το κάνει αυτό πιο δύσκολο». «Έτσι πρέπει πραγματικά να καταργήσουμε ολόκληρες υπηρεσίες, πολλές από αυτές», τόνισε.

Με εκτελεστικό διάταγμα, που υπέγραψε προχθές Τρίτη, ο Τραμπ εκχώρησε de facto στην επιτροπή για την κυβερνητική αποτελεσματικότητα (DOGE), την οποία διευθύνει ο Μασκ, δικαίωμα βέτο στις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα, τονίζοντας πως πρέπει να γίνονται «σε συντονισμό» μαζί της. Ήδη η ομάδα του Μασκ απέκτησε πρόσβαση στο ευαίσθητο σύστημα πληρωμών του υπουργείου Οικονομικών, προτού δικαστής την μπλοκάρει το Σάββατο.

«Εδώ έχουμε πραγματικά την κυριαρχία της γραφειοκρατίας, αντί για λαϊκή κυριαρχία. Θέλουμε να αποκαταστήσουμε τη λαϊκή κυριαρχία. Και έτσι αυτό σημαίνει μείωση του μεγέθους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, ουσιαστικά μείωση των ρυθμιστικών κανονισμών», είπε ο Μασκ σε κοινό του World Government Summit.

Ο Μασκ ήδη έχει διαλύσει δύο υπηρεσίες της αμερικανικής κυβέρνησης - την USAID που παρέχει βοήθεια, σανίδα σωτηρίας σε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που έχουν ανάγκη και έναν ακόμη φορέα που προστατεύει Αμερικανούς από αδίστακτους δανειστές, το Γραφείο Οικονομικής Προστασίας Καταναλωτών.

Ο δισεκατομμυριούχος απαξιώνει κρατικούς λειτουργούς λέγοντας ότι είναι γραφειοκράτες που δεν εκλέγονται και δεν λογοδοτούν στους Αμερικανούς φορολογούμενους.

Ο Τραμπ είπε ότι ο ιδιοκτήτης της Spacex, της Tesla και του X θα εξαιρεθεί από τυχόν σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των διαφόρων επιχειρηματικών συμφερόντων του και των προσπαθειών του να μειώσει το κόστος για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.