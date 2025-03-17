Η Ρωσία θα απαιτήσει εγγυήσεις ασφαλείας για την ειρήνη, λέει ο Ρώσος υφ. Εξωτερικών

Η Ρωσία θα απαιτήσει εγγυήσεις ασφαλείας για τη σύναψη μιας συνθήκης ειρήνης, συμπεριλαμβανομένου του ουδέτερου καθεστώτος της Ουκρανίας και της άρνησης ένταξής της στο ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάντρ Γκρούσκο στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Izvestia.

«Αν μιλάμε για ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, φυσικά και θα έχει εξωτερικό περίγραμμα. Θα απαιτήσουμε να αποτελέσουν μέρος αυτής της συμφωνίας οι ξεκάθαρες εγγυήσεις ασφαλείας. Επειδή μόνο μέσα από τη διαμόρφωσή τους θα είναι εφικτή η επίτευξη διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία και γενικά η ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας. Μέρος αυτών των εγγυήσεων θα πρέπει να είναι το ουδέτερο καθεστώς της Ουκρανίας και η άρνηση των χωρών του ΝΑΤΟ να την αποδεχθούν ως μέλος της συμμαχίας», είπε ο Γκρούσκο.

Ο Γκρούσκο εξήγησε ότι «αυτή ακριβώς η απαίτηση είχε καθοριστεί» στο σχέδιο συμφωνιών για τις εγγυήσεις ασφαλείας που υπέβαλε η Ρωσία το 2021. «Το 2021, η Ρωσική Ομοσπονδία υπέβαλε δύο προτάσεις. Η μία απευθυνόταν στις ΗΠΑ και η άλλη στις χώρες του ΝΑΤΟ. Αλλά δεν υποστηρίχθηκαν. Καταλάβαμε ότι οι λεγόμενοι εταίροι μας δεν ήταν έτοιμοι να ξεκινήσουν διάλογο επί της ουσίας. Έγινε σαφές ότι η φύση της στρατιωτικής συμμαχίας και των στρατιωτικών προετοιμασιών των ΗΠΑ αποσκοπεί στην επίτευξη υπεροχής έναντι της Ρωσίας. Επιπλέον, η Ουκρανία επιλέχθηκε ως το κύριο πεδίο μάχης, το θέατρο των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Ρωσίας», υποστήριξε ο ίδιος.

Η Ρωσία αντιτίθεται σε οποιαδήποτε στρατεύματα στην Ουκρανία ως μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας μετά τον τερματισμό του πολέμου, όχι μόνο στα στρατεύματα του ΝΑΤΟ, ανέφερε στο μεταξύ το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Το ζήτημα των άοπλων παρατηρητών ως μέρος της διεθνούς υποστήριξης προς την Ουκρανία μετά τον πόλεμο μπορεί να συζητηθεί μόνο όταν καταρτιστεί η συμφωνία ειρήνης, πρόσθεσε το ρωσικό ΥΠΕΞ.

Πηγή: skai.gr

