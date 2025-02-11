Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ζήτησε χθες Δευτέρα από τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς που έχουν αναλάβει την έρευνα εις βάρος του Δημοκρατικού δημάρχου της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς να αποσύρουν τις κατηγορίες που τον βαρύνουν, εκτιμώντας ότι η υπόθεση αυτή εμποδίζει την ικανότητά του να βοηθήσει τον Ντόναλντ Τραμπ να αντιμετωπίσει την παράτυπη μετανάστευση.

Το υπόμνημα του υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο είδε το Reuters, αναφέρει ότι η πρόταση δεν αφορά την ουσία των κατηγοριών, αλλά τονίζει ότι εμποδίζει την εκστρατεία του Άνταμς για την επανεκλογή του, το 2025, και τον δυσκολεύει να στηρίξει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση στη μάχη της κατά της παράτυπης μετανάστευσης.

Οι κατηγορίες αυτές «εμποδίζουν αδικαιολόγητα την ικανότητα του δημάρχου Άνταμς να αφιερώσει την πλήρη προσοχή και τους πόρους του στην (…) παράνομη μετανάστευση και το βίαιο έγκλημα», τόνισε ο υπηρεσιακός υφυπουργός Δικαιοσύνης Εμίλ Μπόουβ, πρώην προσωπικός δικηγόρος του Τραμπ, τον οποίο διόρισε στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Προς το παρόν οι εισαγγελείς δεν έχουν διευκρινίσει αν θα αποσύρουν τις κατηγορίες εις βάρος του Έρικ Άνταμς, ο οποίος κατηγορείται για διαφθορά, συνωμοσία και παραβιάσεις της νομοθεσίας περί χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας επειδή δέχθηκε παράνομα δώρα και χρήματα από Τούρκους επιχειρηματίες.

Τον Σεπτέμβριο ο Άνταμς, ο πρώτος εν ενεργεία δήμαρχος της Νέας Υόρκης εναντίον του οποίου απαγγέλλονται κατηγορίες, δήλωσε αθώος.

Ο ίδιος έχει απορρίψει τις κατηγορίες και τις εκκλήσεις να παραιτηθεί και έχει αφήσει να εννοηθεί, χωρίς να παρουσιάσει στοιχεία, ότι οι δικαστικές του περιπέτειες συνδέονται με τις διαφωνίες του με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για τη μετανάστευση.

Στο υπόμνημά του ο Μπόουβ ανέφερε ότι το αίτημα να αποσυρθούν οι κατηγορίες δεν υποβλήθηκε με αντάλλαγμα τη συνεργασία του Άνταμς στην εφαρμογή της ομοσπονδιακής νομοθεσίας περί μετανάστευσης. Αλλά φάνηκε να συμφωνεί με την άποψη του Άνταμς ότι οι διώξεις εναντίον του είναι πολιτικά υποκινούμενες.

«Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι ο δήμαρχος Άνταμς επέκρινε τη μεταναστευτική πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης προτού κατατεθούν οι καταγγελίες εις βάρος του», επεσήμανε ο Μπόουβ.

Σε ανακοίνωσή του ο δικηγόρος του Άνταμς, ο Άλεξ Σπίρο, δήλωσε: «όπως έλεγα εξ αρχής, ο δήμαρχος είναι αθώος και θα νικήσει. Σήμερα νίκησε».

Ο Τραμπ, ο οποίος κατηγορούνταν σε σειρά υποθέσεων, εκτίμησε στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας ότι ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης αντιμετωπίζει την ίδια μοίρα με εκείνον.

Προσέγγιση με τον Τραμπ

Ο 64χρονος Άνταμς, πρώην αστυνομικός, ξεκίνησε τη θητεία του στη δημαρχία της Νέας Υόρκης το 2022 ως στενός σύμμαχος του Μπάιντεν. Όμως την ίδια χρονιά άρχισε να ζητεί από την Ουάσινγκτον να αυξήσει τη χρηματοδότηση που παρέχει στη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει την εισροή μεταναστών.

Επί μήνες επιδιώκει να αποκτήσει στενότερους δεσμούς με τον Τραμπ, τροφοδοτώντας τις εικασίες ότι ενδέχεται να προσπαθεί να διασφαλίσει την προεδρική χάρη. Ο Άνταμς παρέστη στην ορκωμοσία του Ρεπουμπλικάνου στις 20 Ιανουαρίου.

Εξάλλου τον Δεκέμβριο είχε δεχθεί στη Νέα Υόρκη τον Τομ Χόμαν, αρμόδιο του προγράμματος μαζικών απελάσεων παράτυπων μεταναστών, το οποίο έχει υποσχεθεί να εφαρμόσει ο Τραμπ.

Κάποια μέλη της αριστερής πτέρυγας του Δημοκρατικού κόμματος τον κατηγορούν για την προσέγγισή του προς τον Ρεπουμπλικάνο, την ώρα που επί δημαρχίας Άνταμς η Νέα Υόρκη υποδέχθηκε σχεδόν 200.000 μετανάστες, εκ των οποίων δεκάδες χιλιάδες εξακολουθούν να διαμένουν σε ξενοδοχεία που έχουν επιτάξει οι αρχές της πόλης.

Συνολικά στη Νέα Υόρκη εκτιμάται ότι ζουν σχεδόν 500.000 παράτυποι μετανάστες.

«Με βάση το πρόσφατο υπόμνημα του υπουργείου Δικαιοσύνης ο δήμαρχος Άνταμς υιοθέτησε μια στρατηγική που προδίδει τους περιθωριοποιημένους Νεοϋρκέζους και τις αξίες της πόλης μας προκειμένου να αποφύγει να λογοδοτήσει προσωπικά και νομικά», κατήγγειλε ο Τζουμέιν Ουίλιαμς, συνήγορος του πολίτη της Νέας Υόρκης.

Αμέσως μετά την ορκωμοσία του στην προεδρία ο Τραμπ έχει προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης και το FBI, με τους επικριτές του να καταγγέλλουν ότι απειλεί την ανεξαρτησία και την αμεροληψία τους.

Ο Μάικλ Ουάινστιν, πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας που δεν εμπλέκεται στην υπόθεση Άνταμς, δήλωσε ότι η εντολή του υπουργείου Δικαιοσύνης να αποσυρθούν οι κατηγορίες εις βάρος του δημάρχου της Νέας Υόρκης αποτελεί κακό προηγούμενο για την ανεξαρτησία των ομοσπονδιακών εισαγγελέων.

«Δυστυχώς αυτό είναι ένα ακόμη παράδειγμα των βίαιων αλλαγών που γίνονται στο εσωτερικό του υπουργείου Δικαιοσύνης και του FBI και της πολιτικής φύσης των αποφάσεων που λαμβάνονται», κατήγγειλε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

