Αγγλία: Περισσότερες από 170 βόμβες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκαν σε παιδική χαρά

Του Γιάννη Χανιωτάκη

Περισσότερες από 170 βόμβες άσκησης από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο βρέθηκαν σε παιδική χαρά στη βόρεια Αγγλία, με τις Αρχές να ανησυχούν ότι μπορεί να υπάρχουν περισσότερες στο σημείο.

Οι βόμβες ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια εργασιών για την ανακαίνιση της παιδικής χαράς στο Γούλερ, μια μικρή πόλη στο Νορθάμπερλαντ της Αγγλίας, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Σκωτία.

Σύμφωνα με το BBC, μόνο το ένα τρίτο του πάρκου έχει ελεγχθεί και δεν αποκλείεται να βρεθούν περισσότερα βλήματα.

Το Υπουργείο Άμυνας έχει διατάξει πλήρη έρευνα στο χώρο, ενώ ειδικές μονάδες έχουν επισκεφθεί την περιοχή δύο φορές από τον Ιανουάριο.

Το Συμβούλιο της Ενορίας του Γούλερ ανακοίνωσε ότι οι εργασίες πιθανότατα θα συνεχιστούν τον Απρίλιο, εφόσον η περιοχή κηρυχθεί ασφαλής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.