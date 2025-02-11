Νεκρός ένας Ισραηλινός όμηρος στη Γάζα

Ένας ηλικιώμενος Ισραηλινός που σκοτώθηκε από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και στη συνέχεια η σορός του απήχθη από τους ενόπλους και μεταφέρθηκε στη Λωρίδα της Γάζας, ανακηρύχθηκε σήμερα επισήμως νεκρός.

«Με βαριά καρδιά, εμείς, τα μέλη του κιμπούτς, λάβαμε σήμερα το πρωί την είδηση του φόνου του αγαπημένου μας φίλου Σλόμο Μανσούρ, ηλικίας 86 ετών, που είχε απαχθεί από το σπίτι του στο κιμπούτς Κισουφίμ κατά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023», σύμφωνα με ανακοίνωση του κιμπούτς στο νότιο Ισραήλ, όπου ζούσε ο όμηρος (φωτογραφία Courtesy Kibbutz Kissufim).

Ο Σλόμο Μανσούρ ήταν ο γηραιότερος όμηρος που κρατούνταν αιχμάλωτος στη Γάζα.Η οικογένειά του ήλπιζε ότι ήταν ζωντανός και σήμερα ενημερώθηκε από τον ισραηλινό στρατό ότι δολοφονήθηκε από την Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Η σορός του εξακολουθεί να κρατείται στη Γάζα.

Ο Shlomo Mansour, ο γηραιότερος όμηρος που κρατήθηκε αιχμάλωτος στη Γάζα, δολοφονήθηκε σε αιχμαλωσία από τη Χαμάς, μετά από 494 ημέρες ομηρίας και σε ηλικία 86 ετών. Ήταν από το Κιμπούτς Kissufim.



Ο Shlomo επέζησε από τη σφαγή του Farhud στη Βαγδάτη το 1941 και αργότερα… pic.twitter.com/R6kJr8zIGh — Israel in Greece 🇮🇱🇬🇷 (@IsraelinGreece) February 11, 2025

«Η απόφαση για επιβεβαίωση του θανάτου του Μανσούρ ελήφθη με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν τους τελευταίους μήνες», σύμφωνα με την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Η σύζυγός του, η Μαζάλ Μανσούρ, με την οποία ήταν μαζί για 60 χρόνια, κατάφερε να γλιτώσει από εκείνη την επίθεση. Το ζευγάρι είχε αποκτήσει πέντε παιδιά.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έστειλε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια, αναφέροντας ότι ο Μανσούρ ήταν «οικοδόμος της χώρας και ιδρυτής του Κιμπούτς Κισουφίμ» και σημειώνει ότι ως παιδί επέζησε του πογκρόμ του Φαρχούντ που διεξήχθη κατά των Εβραίων της Βαγδάτης του Ιράκ.

«Μοιραζόμαστε το βαθύ πένθος της οικογένειας. Δεν θα ησυχάσουμε και δεν θα σιωπήσουμε μέχρι να τον φέρουν πίσω για ταφή στο Ισραήλ. Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε με αποφασιστικότητα μέχρι να επιστρέψουμε όλους τους ομήρους, ζωντανούς και νεκρούς», δήλωσε ο Μπεντζαμιν Νετανιάχου.

Από τους 76 εναπομείναντες ομήρους στη Λωρίδα της Γάζας, οι IDF έχουν επιβεβαιώσει τον θάνατο 36.

Το κιμπούτς κάλεσε την ισραηλινή κυβέρνηση και τη διεθνή κοινότητα να «συνεχίσουν να δρουν με αποφασιστικότητα για να φέρουν πίσω όλους τους ομήρους, ζωντανούς ή νεκρούς, και να μην επιτρέψει να επαναληφθούν οδυνηρές ιστορίες όπως αυτή του Σλόμο».

Πηγή: skai.gr

