Την επένδυσή της σε τρία νέα αιολικά πάρκα (ανεμογεννήτριες) μεγάλης κλίμακας στην Ελλάδα, τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα πρωτοβουλία της εταιρείας για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στη χώρα, ανακοίνωσε η Amazon.

Όπως ανακοινώθηκε τα εν λόγω πάρκα, θα βοηθήσουν στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Amazon στην περιοχή, παρέχοντας καθαρή ενέργεια και υποστηρίζοντας, παράλληλα, την επίτευξη του στόχου μετάβασης της Ελλάδας σε χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Η σχετική ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ημερίδας «AWS Day powered by Logicom», παρουσία του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρου Σκυλακάκη.

Με αυτά τα έργα, η Amazon ενισχύει, περαιτέρω, το χαρτοφυλάκιο των ενεργειακών επενδύσεων που αναπτύσσει σε διεθνές επίπεδο.

Στην Ελλάδα έχουν, ήδη, υπογραφεί τέσσερις συμφωνίες προμήθειας ενέργειας (Power Purchase Agreements), οι οποίες αφορούν σε τρία έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Ειδικότερα, δύο εξ' αυτών των συμφωνιών αφορούν στο αιολικό πάρκο στο Βέρμιο (βόρειος και νότιος αιολικός σταθμός Βερμίου) στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, ενώ ακόμη δύο στα αιολικά πάρκα στις περιοχές Μεσοκορφή και Κούκουρας στην Πελοπόννησο.

Όπως επισημάνθηκε, η κατασκευή των υποδομών έχει ήδη ξεκινήσει και το 2026 τα νέα αιολικά πάρκα αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργικά. Συνολικά, ως αποτέλεσμα των έργων, εκτιμάται ότι θα παραχθεί καθαρή ενέργεια, που αντιστοιχεί στην ηλεκτροδότηση 200.000 ελληνικών νοικοκυριών, ετησίως. Η παραγόμενη ενέργεια από τα νέα έργα θα περνάει κατευθείαν στο κεντρικό δίκτυο, καλύπτοντας τόσο τις λειτουργικές ανάγκες της Amazon όσο και τις ανάγκες τοπικών επιχειρήσεων, δημόσιων φορέων και νοικοκυριών.

Η λειτουργία των αιολικών πάρκων αναμένεται να δημιουργήσει, μακροπρόθεσμα, σημαντικά οικονομικά οφέλη για την Ελλάδα. Ήδη, για το αιολικό πάρκο στο Βέρμιο (φωτογραφία) έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 100 νέες θέσεις εργασίας, ενώ κατά την πλήρη λειτουργία των σταθμών οι νέες θέσεις εργασίας αναμένεται να φτάσουν τις 300, σύμφωνα με στοιχεία της Aer Soléir, που είναι ο φορέας υλοποίησης του έργου, με έδρα το Δουβλίνο και σημαντική παρουσία στην Ευρώπη στον κλάδο ανάπτυξης υποδομών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Τα νέα έργα ευθυγραμμίζονται με την πρωτοβουλία "Climate Pledge" της Amazon, που αποτελεί τη δέσμευση της εταιρείας για επίτευξη μηδενικών εκπομπών άνθρακα μέχρι το 2040. Παράλληλα, συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα της Ελλάδας, το οποίο προβλέπει την παραγωγή άνω του 80% της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας από Ανανεώσιμες Πηγές έως το 2030. Με το 48% της παραγωγής ενέργειας στην Ελλάδα να βασίζεται σε ορυκτά καύσιμα, τα νέα, αιολικά πάρκα αναμένεται να βοηθήσουν, σημαντικά, στη μείωση των εκπομπών άνθρακα στη χώρα και να υποστηρίξουν τη μετάβαση της Ελλάδας στην παραγωγή καθαρής ενέργειας. Τα εν λόγω έργα Ανανεώσιμης Ενέργειας της Amazon αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας, η οποία περιλαμβάνει περισσότερα από 500 έργα ηλιακής και αιολικής ενέργειας, παγκοσμίως. Σε αυτό το πλαίσιο, η Amazon πέτυχε, πρόσφατα, τον στόχο της για 100% χρήση Ανανεώσιμης Ενέργειας το 2023, επτά χρόνια νωρίτερα από την αρχική πρόβλεψη για το 2030.

«Τα τρία, νέα αιολικά πάρκα στην Ελλάδα αποτελούν ένα σημαντικό ορόσημο της επενδυτικής μας δραστηριότητας για καθαρή ενέργεια χωρίς άνθρακα σε όλη την Ευρώπη και έρχονται να προστεθούν στον διαρκώς αυξανόμενο αριθμό έργων Ανανεώσιμης Ενέργειας που υποστηρίζουμε στη χώρα», δήλωσε η Director of Energy for EMEA της Amazon Web Services (AWS), κυρία Lindsay McQuade. «Με περισσότερα από 180 έργα αιολικής και ηλιακής ενέργειας σε πάνω από δώδεκα ευρωπαϊκές χώρες, δεσμευόμαστε να προωθήσουμε τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια τόσο για την υποστήριξη των λειτουργικών μας αναγκών όσο και για τις τοπικές κοινωνίες», πρόσθεσε η ίδια.

«Η συνεργασία της Amazon, της Aer Soléir και της Εθνικής Τράπεζας οδήγησε σε μία πολύ καλή είδηση για τη χώρα μας, σε μια επένδυση άνω του 1 δισ. δολαρίων, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στην επόμενη διετία, προσφέροντας καθαρή ενέργεια, που ισοδυναμεί με ενέργεια σε 200.000 νοικοκυριά. Αυτή η εμβληματική επένδυση, αποτελεί τμήμα της ολοκληρωμένης, στρατηγικής παρουσίας της Amazon στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή. Δεν είναι, δηλαδή, μόνον μία ενεργειακή επένδυση, αλλά μία επένδυση συνδεδεμένη με όλες τις δραστηριότητες που αναπτύσσει και θα αναπτύξει η Amazon τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα. Το σημαντικό στην παρούσα επένδυση, πέραν από τις νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται, είναι ο συνδυασμός ενέργειας και ανάπτυξης που την χαρακτηρίζει. Είναι μία απόδειξη πως δεν πρέπει να κοιτάμε την καθαρή ενέργεια στατικά ή αμυντικά. Η καθαρή ενέργεια εκτοξεύει την ανάπτυξη προς το μέλλον, δίνοντας μας τη δυνατότητα να σκεφτούμε και να προχωρήσουμε και σε άλλες δραστηριότητες, αλλά ενισχύει και την προοπτική της εθνικής, ενεργειακής ανεξαρτησίας. Αυτός είναι ο στόχος. Η πλήρης αλλαγή προτύπου για την ελληνική οικονομία, η μετάβαση σε μία οικονομία που θα παράγει η ίδια άφθονη, φθηνή και καθαρή ενέργεια, που θα της επιτρέπει να είναι ένας φάρος ανάπτυξης και προόδου στην ευρύτερη περιοχή» δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την Amazon, η Aer Soléir, ως φορέας ανάπτυξης του έργου, έχει διαθέσει περισσότερο από 1 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στην τοπική κοινότητα, που αφορούν σε αναβάθμιση υποδομών, δωρεές σε σχολεία, υποστήριξη υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, καθώς και σε οικονομική υποστήριξη της τοπικής γεωργίας και των τοπικών παραγωγών.

Σε σχέση με τον αιολικό σταθμό στο Βέρμιο, η Aer Soléir έχει επενδύσει επιπλέον 1,8 εκατ. ευρώ για αναδασώσεις και προγράμματα βιοποικιλότητας στην περιοχή, που αφορούν, αντιστοίχως, σε αναβάθμιση των οδικών δικτύων σε δασικές περιοχές, στη δημιουργία χώρων αναψυχής και μονοπατιών περιπάτου που βελτιώνουν την πρόσβαση της τοπικής κοινωνίας στο δάσος, αλλά και σε προγράμματα διαχείρισης δασών, που ενισχύουν τη διατήρηση του δασικού πλούτου της περιοχής.

«Η Quantum είναι περήφανη που υποστηρίζει την Aer Soléir στη συνεργασία της με την Amazon στην Ελλάδα», δήλωσε ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Quantum Capital Group, κ. Wil Vanloh. «Οι εν λόγω συμφωνίες προμήθειας ενέργειας με την Amazon αποδεικνύουν την επιτυχία της Aer Soléir ως μια κορυφαία πλατφόρμα ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και υπογραμμίζουν, παράλληλα, τη δέσμευσή μας για την προώθηση βιώσιμων ενεργειακών λύσεων σε όλη την Ευρώπη».

Ο διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτικός εταίρος της Aer Soléir, κ. Andy Kinsella, δήλωσε: «Από την ίδρυσή της το 2021, η Aer Soléir έχει δεσμευτεί να προωθήσει τη μετάβαση της Ελλάδας στην πράσινη ενέργεια. Με την υποστήριξη των επενδυτών μας, Quantum Capital Group και 547 Energy, των χρηματοοικονομικών συνεργατών μας, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και του τοπικού μας συνεργάτη ανάπτυξης, Enteka, επενδύουμε πάνω από 500 εκατ. ευρώ σε έργα αιολικής ενέργειας, σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε περήφανοι που τα έργα μας συμβάλλουν, σημαντικά, στους στόχους της ελληνικής κυβέρνησης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την Amazon».

Η συνολική επένδυση αναμένεται να υπερβεί το 1 δισ. δολάρια και θα συγχρηματοδοτηθεί από την Εθνική Τράπεζα, καθώς επίσης από κεφάλαια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ο Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Βασίλης Καραμούζης, δήλωσε: «Η επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης της Ελλάδας και η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων αποτελούν βασικές προτεραιότητες για την τράπεζά μας. Είμαστε περήφανοι που είμαστε ο αποκλειστικός "Συνεργάτης Επιλογής" για την Aer Soléir, συμμετέχοντας και εμείς, από τη πλευρά μας, στη μεγαλύτερη, μέχρι σήμερα, συμφωνία προμήθειας Ανανεώσιμης Ενέργειας της Amazon στην Ελλάδα».

Μέσα στο χρονικό διάστημα 2014 - 2022, οι επενδύσεις της Amazon σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε όλη την Ευρώπη απέφεραν περίπου 2,4 δισ. ευρώ στην περιφερειακή οικονομία και συνέβαλαν με περισσότερα από 723 εκατ. ευρώ στο ΑΕΠ της Ευρώπης, δημιουργώντας παράλληλα περισσότερες από 3.900 θέσεις πλήρους απασχόλησης, μόνο το 2022. Από το 2020, η AWS έχει δημιουργήσει «Edge Location» στην Αθήνα, φέρνοντας προηγμένες τεχνολογίες, όπως το «Amazon CloudFront», «Lambda@Edge», «AWS Shield» και «AWS WAF» στη χώρα, συνδέοντας την Ελλάδα με το παγκόσμιο δίκτυο υποδομών της AWS. Η AWS συνεργάζεται με την Ελληνική Κυβέρνηση για την αξιοποίηση τεχνολογιών cloud, με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας στην Ελλάδα, περιλαμβανομένου ενός πιλοτικού έργου για τη μετατροπή του νησιού της Νάξου σε έξυπνο νησί, καθώς και της δημιουργίας του πρώτου ευρωπαϊκού Outpost Testing Lab (OTL) στην Αθήνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

