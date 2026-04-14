Επιζώντες του Ολοκαυτώματος από όλο τον κόσμο ενώθηκαν την Τρίτη, 14 Απριλίου, με χιλιάδες συμμετέχοντες στην «Πορεία των Ζωντανών», μια ετήσια εκδήλωση που πραγματοποιείται στον χώρο του στρατοπέδου συγκέντρωσης Άουσβιτς, στη μνήμη των 6 εκατομμυρίων Εβραίων που δολοφονήθηκαν από τη ναζιστική Γερμανία κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Από τους 50 επιζώντες που συμμετείχαν, κάποιοι ταξίδεψαν από το Ισραήλ, όπως δήλωσαν οι διοργανωτές, παρά τις δυσκολίες που προκάλεσαν οι περιορισμοί στον εναέριο χώρο λόγω του πολέμου με το Ιράν. Η Ρεβιτάλ Γιακίν Κρακόφσκι, αναπληρώτρια διευθύνουσα σύμβουλος του Διεθνούς Οργανισμού της «Πορείας των Ζωντανών», προειδοποίησε ότι ο αντισημιτισμός εξακολουθεί να υπάρχει σήμερα, παρά τα διδάγματα του Ολοκαυτώματος.

«Από τις 7 Οκτωβρίου, ο αντισημιτισμός έχει αυξηθεί και εξαπλώνεται παντού», είπε. «Η κλίμακα και η κανονικοποίηση αυτού του μίσους θυμίζουν τις σκοτεινές εποχές που έχουμε δει στο παρελθόν και, ειδικά σήμερα, γνωρίζουμε πού οδήγησε».

Η πορεία στην Πολωνία πραγματοποιήθηκε την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος σύμφωνα με το εβραϊκό ημερολόγιο. Ξεκίνησε από το Άουσβιτς και κατέληξε, 3 χιλιόμετρα μακριά, στο Μπίρκεναου, όπου Εβραίοι από όλη την Ευρώπη μεταφέρονταν με τρένα και δολοφονούνταν σε θαλάμους αερίων.

Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν και επιζώντες πρόσφατων αντισημιτικών επιθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της μαζικής επίθεσης με πυροβολισμούς τον Δεκέμβριο, κατά την οποία 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε εκδήλωση για το Χανουκά στην παραλία Μπόντι στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Η Χάνα Άμπεσιντον, κόρη του 78χρονου επιζώντα του Ολοκαυτώματος, Τίμπορ Βάιτσεν, ενός από τα 15 θύματα της επίθεσης στην παραλία Μπόντι, περιέγραψε την εμπειρία της από την επίθεση κατά την οποία σκοτώθηκε ο πατέρας της.

«Ο πατέρας μου δεν τα κατάφερε επειδή ήταν Εβραίος», είπε. «Αρχίζει με τους Εβραίους, αλλά δεν τελειώνει με αυτούς».

Η ετήσια πορεία, που πραγματοποιείται για 38η χρονιά, συγκεντρώνει συνήθως χιλιάδες συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων επιζώντων του Ολοκαυτώματος, Εβραίων φοιτητών, ηγετών και πολιτικών.



Πηγή: skai.gr

