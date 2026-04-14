Η Ιταλία αναστέλλει την αμυντική συμφωνία με το Ισραήλ - «Δεν ήταν ποτέ ουσιαστική», απαντάει το Τελ Αβίβ

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζιόρτζια Μελόνι, δήλωσε την Τρίτη ότι η κυβέρνησή της ανέστειλε τη συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με το Ισραήλ, γεγονός που αντανακλά την επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, που στο παρελθόν ήταν στενοί σύμμαχοι, εν μέσω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η κυβέρνηση της Μελόνι υπήρξε ένας από τους στενότερους συμμάχους του Ισραήλ στην Ευρώπη, αλλά τις τελευταίες εβδομάδες έχει επικρίνει τις επιθέσεις της χώρας εναντίον του Λιβάνου, οι οποίες έχουν προκαλέσει τον θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων και τον τραυματισμό χιλιάδων.

Το Ισραήλ επίσης έριξε προειδοποιητικά πυρά την περασμένη εβδομάδα εναντίον ιταλικών στρατευμάτων που υπηρετούν στο Λίβανο στο πλαίσιο εντολής του ΟΗΕ, προκαλώντας ζημιές σε ένα όχημα.

«Λόγω της τρέχουσας κατάστασης, η κυβέρνηση αποφάσισε να αναστείλει την αυτόματη ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας με το Ισραήλ», δήλωσε η Μελόνι κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στη Βερόνα, στη βόρεια Ιταλία.

Πηγή του Reuters που είναι ενήμερη για το θέμα, και η οποία μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφερε ότι η Μελόνι έλαβε την απόφαση τη Δευτέρα σε συνεννόηση με τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας, Αντόνιο Ταγιάνι και Γκουίντο Κροσέτο, καθώς και με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό Ματέο Σαλβίνι.

Η αντιπολίτευση είχε ζητήσει την αναστολή

Η ανακοίνωση της Μελόνι αποτέλεσε έκπληξη, καθώς σηματοδότησε μια στροφή από την προηγούμενη επιφυλακτική στάση της απέναντι στο Ισραήλ, σχολιάζει το Reuters. Η αντιπολίτευση είχε ζητήσει από την κυβέρνηση να αναστείλει τη συμφωνία.

«Το ζητούσαμε εδώ και καιρό, μαζί με άλλες προοδευτικές δυνάμεις», δήλωσε η ηγέτιδα του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος Έλλυ Σλέιν, προσθέτοντας ότι η Ιταλία θα πρέπει επίσης να υποστηρίξει την αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ.

Το μνημόνιο της Ιταλίας με το Ισραήλ, το οποίο υπεγράφη το 2003 από την κυβέρνηση του τότε πρωθυπουργού Σίλβιο Μπερλουσκόνι, τέθηκε σε ισχύ το 2006 και ανανεώνεται αυτόματα κάθε πέντε χρόνια, εκτός εάν ένα από τα μέρη αποσυρθεί.

Η συμφωνία προβλέπει τη συνεργασία μεταξύ Ισραήλ και Ιταλίας με στόχο την «ενίσχυση των αντίστοιχων αμυντικών δυνατοτήτων τους» και καλύπτει τομείς όπως οι προμήθειες, η εκπαίδευση, καθώς και η «εισαγωγή, εξαγωγή και διαμετακόμιση αμυντικού και στρατιωτικού εξοπλισμού».

Καθώς οι διπλωματικές εντάσεις έχουν ενταθεί, η Ρώμη κάλεσε την περασμένη εβδομάδα τον Ισραηλινό πρέσβη για να διαμαρτυρηθεί σχετικά με το περιστατικό στο οποίο εμπλέκονταν ιταλικά στρατεύματα στο Λίβανο, ενώ τη Δευτέρα η κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε τον Ιταλό πρέσβη «για να συζητήσουν την κατάσταση στο Λίβανο».

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ υποβαθμίζει την αναστολή της αμυντικής συμφωνίας από την Ιταλία: «Δεν ήταν ποτέ ουσιαστική»

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ υποβάθμισε από τη μεριά του τη σημασία της ανακοίνωσης της Μελόνι ότι η Ρώμη θα «αναστείλει την αυτόματη ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας με το Ισραήλ».

«Δεν έχουμε καμία συμφωνία ασφαλείας με την Ιταλία», αναφέρει χαρακτηριστικά το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών σύμφωνα με τους Times of Israel. «Έχουμε ένα μνημόνιο συνεννόησης από πολλά χρόνια πριν που δεν περιείχε ποτέ ουσιαστικό περιεχόμενο», ανέφερε και πρόσθεσε πως: «Αυτό δεν θα επηρεάσει την ασφάλεια του Ισραήλ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.