Αυστραλία: Πυροβολισμοί με νεκρούς στην παραλία Μπόνταϊ στη Νέα Νότια Ουαλία

Περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε στην παραλία Μπόνταϊ στην Αυστραλία, σύμφωνα την αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας, με την αστυνομία να κάνουν λόγο για αρκετούς νεκρούς.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian έξι άνθρωποι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, η εφημερίδα Sydney Morning Herald αναφέρει ότι πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ τα τηλεοπτικά δίκτυα Sky και ABC μετέδωσαν πλάνα που έδειχναν ανθρώπους να κείτονται στο έδαφος.

«Είδα τουλάχιστον 10 ανθρώπους στο έδαφος και αίμα παντού», δήλωσε στη Herald ο 30χρονος Χάρι Γουίλσον, κάτοικος της περιοχής, ο οποίος ήταν μάρτυρας των πυροβολισμών, όπως μεταδίδει το CNN.

Ο Άλεξ Ρίβτσιν, από τους επικεφαλής του Εκτελεστικού Συμβουλίου των Αυστραλιανών Εβραίων, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Sky News ότι οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε εκδήλωση που γινόταν στην παραλία για τον εορτασμό της εβραϊκής γιορτής Χανουκά, η οποία ξεκίνησε με τη δύση του ηλίου.

Η αστυνομία, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ περίπου στις 7 μ.μ. την Κυριακή, ενημέρωσε ότι για «εξελισσόμενο περιστατικό» στην παραλία Μπόνταϊ και προέτρεψε το κοινό να αποφεύγει την περιοχή.

«Όποιος βρίσκεται στο σημείο θα πρέπει να βρει καταφύγιο», ανέφερε η ανάρτηση της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Police are responding to a developing incident at Bondi Beach and are urging the public to avoid the area.



Anyone at the scene should take shelter.



Police are on scene and more information will be provided when it comes to hand. pic.twitter.com/0oNDxplNzx — NSW Police Force (@nswpolice) December 14, 2025

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν δύο άνδρες με μαύρα ρούχα σε μια γέφυρα στην παραλία Μπόνταϊ και να πυροβολούν. Στο βίντεο ακούγονται δώδεκα πυροβολισμοί και άνθρωποι να φωνάζουν.

Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, δήλωσε ότι «οι αναφορές και οι εικόνες που έρχονται από το Μπόνταϊ απόψε είναι βαθιά οδυνηρές».

«Η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίνονται και το κοινό θα πρέπει να ακολουθεί τις επίσημες οδηγίες», ανέφερε ο πρωθυπουργός στην ανακοίνωσή του.

«Θα ενημερώσουμε το κοινό μόλις έχουμε διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες», πρόσθεσε.

Βίντεο που κυκλοφορούν στο X δείχνουν ανθρώπους στην παραλία Μπόνται να τρέχουν ενώ ακούγονται πολλαπλοί πυροβολισμοί και σειρήνες της αστυνομίας.

Over 2,000 members of the Jewish community held a Hanukkah celebration at Bondi Beach, Australia.



Two men armed with guns opened fire on the crowd in a mass shooting.



This is a terror attack.



pic.twitter.com/JjJ7X64J3f — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) December 14, 2025

Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας σε ανάρτησή της αναφέρει ότι δύο άτομα βρίσκονται υπό κράτηση στην παραλία Μπόνταϊ, ενώ προσθέτει πως βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση.

Two people are in police custody at Bondi Beach; however, the police operation is ongoing and we continue to urge people to avoid the area.



Please obey ALL police directions. Do not cross police lines. — NSW Police Force (@nswpolice) December 14, 2025

