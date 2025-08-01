Επανεκλογή του προέδρου για απεριόριστο αριθμό θητειών ενέκρινε το Κοινοβούλιο στο Ελ Σαλβαδόρ

Το κοινοβούλιο του Ελ Σαλβαδόρ, όπου κυριαρχεί η παράταξη του προέδρου Ναγίμπ Μπουκέλε –οι «Νέες Ιδέες»– υιοθέτησε χθες Πέμπτη με συντριπτική πλειοψηφία πρόταση για την αναθεώρηση του Συντάγματος προκειμένου να καταργηθεί κάθε περιορισμός στον αριθμό των θητειών του αρχηγού του κράτους, επιτρέποντας κατά συνέπεια την επανεκλογή του επ’ αόριστον.

Η μεταρρύθμιση αυτή, που εξετάστηκε με ταχεία διαδικασία και προβλέπει επίσης ότι η προεδρική θητεία θα παραταθεί από τα τέσσερα στα έξι έτη, εγκρίθηκε με 57 ψήφους υπέρ, έναντι 3 κατά.

Η θητεία του προέδρου Μπουκέλε θα ολοκληρωθεί το 2027.

Ο κ. Μπουκέλε, 44 ετών, στην εξουσία από το 2019, επανεξελέγη θριαμβευτικά στην προεδρία του Ελ Σαλβαδόρ τον Φεβρουάριο του 2024, εξασφαλίζοντας πάνω από το 80% των ψήφων — παρότι στη θεωρία του το απαγόρευε το προηγούμενο Σύνταγμα, το οποίο όριζε ρητώς ότι δεν επιτρεπόταν άμεση επανεκλογή για δεύτερη συνεχόμενη θητεία στο κορυφαίο κρατικό αξίωμα. Συνεχίζει να χαίρει ιδιαίτερα υψηλής δημοτικότητας χάρη στον «πόλεμο κατά των συμμοριών» που κήρυξε το 2022, παρά τις επικρίσεις από πλευράς οργανώσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τις μεθόδους του.

