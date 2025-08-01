Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επιπλήττει τους δυτικούς συμμάχους της που σχεδιάζουν να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος, ως απάντηση στην ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα.

Αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης υποστήριξαν την Πέμπτη ότι τα σχέδια του Καναδά, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη ως κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τον επόμενο μήνα, δίνουν κίνητρο στη Χαμάς να παρατείνει τον πόλεμο με το Ισραήλ.

Οι ηγέτες των τριών χωρών στις ομιλίες τους αναφέρθηκαν στον λιμό και την επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης στη Γάζα, εξαιτίας της στρατιωτικής εκστρατείας του Ισραήλ και τους περιορισμούς που έχει θέσει η χώρα στην παροχή βοήθειας στον θύλακα.

Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ δεν αμφιταλαντεύεται όσον αφορά την υποστήριξή της προς το Ισραήλ.

«Ο πρόεδρος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του και τη διαφωνία του με τους ηγέτες της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και του Καναδά», δήλωσε χτες, Πέμπτη στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολιν Λέβιτ.

«Αισθάνεται ότι έτσι επιβραβεύεται η Χαμάς, τη στιγμή που η Χαμάς είναι το πραγματικό εμπόδιο για την κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση όλων των ομήρων», σημείωσε.

Αφού ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι δήλωσε την Τετάρτη ότι προτίθεται να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη ως κράτος, ο Τραμπ απάντησε πως η κίνηση αυτή θα περιπλέξει τις εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των γειτονικών χωρών.

Οι τρεις σύμμαχοι των ΗΠΑ θα προσχωρήσουν σε 147 άλλα κράτη μέλη του ΟΗΕ που αναγνωρίζουν ήδη παλαιστινιακό κράτος. Το Ηνωμένο Βασίλειο τόνισε ότι η αναγνώριση αυτή, εξαρτάται από το αν το Ισραήλ θα βελτιώσει τις συνθήκες στη Γάζα.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απέρριψε την αναγνώριση της Παλαιστίνης ως «άσχετη», ενώ χαρακτήρισε τους ηγέτες του Καναδά, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου «αδέξιους» που αναγνωρίζουν κράτος πριν η Χαμάς απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο λέει "αν το Ισραήλ δεν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός μέχρι τον Σεπτέμβριο, θα αναγνωρίσουμε ένα παλαιστινιακό κράτος". Αν ήμουν η Χαμάς, θα έλεγα, 'ξέρετε κάτι, ας μην επιτρέψουμε να υπάρξει κατάπαυση του πυρός'. Αν η Χαμάς αρνηθεί να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός, έχει την εγγύηση ότι παλαιστινιακό κράτος θα αναγνωριστεί από όλες αυτές τις χώρες τον Σεπτέμβριο», είπε χαρακτηριστικά ο Ρούμπιο σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Fox News.

Την ίδια ώρα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επέβαλε χτες νέες κυρώσεις σε αξιωματούχους της Παλαιστινιακής Αρχής και μέλη της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, αναφέρει το Politico.

Σημειώνεται πάντως πως τη Δευτέρα, ο Τραμπ αναγνώρισε για πρώτη φορά την κλιμακούμενη ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα, αλλά στάθηκε στο πλευρό του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, παρότι τόσο οι Δημοκρατικοί όσο και οι υποστηρικτές τους εκφράζουν ανησυχίες για τον λιμό στη Γάζα.

Παράλληλα, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Στιβ Γουίκοφ και ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ Μάικ Χούκαμπι αναμένεται να επισκεφθούν τη Γάζα σήμερα, Παρασκευή, για να επιθεωρήσουν τους χώρους διανομής βοήθειας και να συναντηθούν με κατοίκους της Γάζας.

Παρά την υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Ισραήλ, ο Ρούμπιο παραδέχτηκε πως η συμπάθεια που δείχνουν οι δυτικοί σύμμαχοι προς τους Παλαιστίνιους, πλήττει την εικόνα του Ισραήλ.

«Η Χαμάς κάθεται εκεί και λέει: "Κερδίζουμε τον πόλεμο των δημοσίων σχέσεων, έχουμε όλες αυτές τις χώρες να είναι στην πλευρά μας. Δεν χρειάζεται να συμφωνήσουμε σε τίποτα. Θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτό το πράγμα'», σχολίασε ο Ρούμπιο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.