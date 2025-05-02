Χιλή: Ήρθη η προειδοποίηση για τσουνάμι και η εντολή εκκένωσης περιοχών μετά τον ισχυρό σεισμό

Οι αρχές της Χιλής ήραν την προειδοποίηση για τσουνάμι και την εντολή εκκένωσης για τα παράλια της επαρχίας Μαγκαγιάνες, στο νοτιότερο άκρο της χώρας, έπειτα από έναν ισχυρό σεισμό που έπληξε τη χώρα.

«Η εντολή εκκένωσης για προληπτικούς λόγους ολοκληρώθηκε. Δηλαδή, όλοι επιστρέφουν στις δραστηριότητές τους. Όλοι οι τομείς θα πρέπει να λειτουργούν κανονικά, με εξαίρεση όλες τις οικονομικές δραστηριότητες στα παράλια», δήλωσε ο Χουάν Κάρλος Αντράντε, περιφερειακός διευθυντής της υπηρεσίας πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών στο Μαγκαγιάνες.

Η σεισμική μεγέθους 7,4 βαθμών έπληξε σήμερα το Πέρασμα Ντρέικ, τη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στο ακρωτήριο Χορν και την Ανταρκτική.

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 9:58 τοπική ώρα (15:58 ώρα Ελλάδας).

Από τον συναγερμό για τσουνάμι δόθηκε εντολή εκκένωσης για προληπτικούς λόγους και σε κατοίκους της κοινότητας Πουέρτο Αλμάνσα στη νότια Αργεντινή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

