Σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών έπληξε το Πέρασμα Ντρέικ, ανάμεσα στο ακρωτήριο Χορν και την Ανταρκτική στη Χιλή, σήμερα, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ).

Συγκεκριμένα, ο σεισμός σημειώθηκε 219 χιλιόμετρα (136 μίλια) ανοιχτά των ακτών της πόλης Ουσουάια στην Αργεντινή στις 13:58 τοπική ώρα, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χλμ.

Η χιλιανή εθνική υπηρεσία πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών έδωσε εντολή εκκένωσης της παράκτιας περιοχής της επαρχίας Μαγκαγιένες στη νότια Χιλή λόγω κινδύνου τσουνάμι μετά τον σεισμό.

Σε ανάρτησή του το X, ο πρόεδρος της Χιλής Γκαμπριέλ Μπόριτς δήλωσε: «Ζητούμε την εκκένωση της ακτογραμμής σε όλη την περιοχή Μαγκαγιάνες». Όλοι οι κρατικοί πόροι θα διατεθούν για την αντιμετώπιση οποιωνδήποτε επιπτώσεων, πρόσθεσε.

Η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της Χιλής κάλεσε τους κατοίκους να «ενεργήσουν ψύχραιμα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών και των ομάδων αντιμετώπισης κινδύνων».

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι πρόκειται για προληπτικό μέτρο, με τους κατοίκους να καλούνται να εκκενώσουν τις περιοχές που διαμένουν και να μεταβούν σε ασφαλέστερες οι οποίες βρίσκονται 30 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Περισσότεροι από 1.100 άνθρωποι έχουν εκκενώσει τις κατοικίες τους στην πόλη Πουέρτο Γουίλιαμς, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

