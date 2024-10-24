Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς θέλει η Ρωσία να πιέσει τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας για τη μεταπολεμική Γάζα, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA ο οποίος βρίσκεται στη Μόσχα και πραγματοποιεί συνομιλίες.

Ο Μούσα Αμπού Μαρζούκ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, συναντήθηκε με τον Ρώσο Υφυπουργό Εξωτερικών Μιχαήλ Μπογκντάνοφ.

«Συζητήσαμε θέματα που σχετίζονται με την παλαιστινιακή εθνική ενότητα και τη δημιουργία μιας κυβέρνησης που θα πρέπει να κυβερνά τη Λωρίδα της Γάζας μετά τον πόλεμο», δήλωσε ο Μαρζούκ σύμφωνα με το RIA.

Ο Μαρζούκ είπε ότι η Χαμάς ζήτησε από τη Ρωσία να ενθαρρύνει τον Αμπάς, ο οποίος συμμετέχει στη σύνοδο κορυφής των BRICS στο Καζάν, να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για μια κυβέρνηση ενότητας, μετέδωσε το RIA.

Ο Αμπάς είναι επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αρχής (PA), του διοικητικού οργάνου των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών.

Η Παλαιστινιακή Αρχή ιδρύθηκε πριν από τρεις δεκαετίες στο πλαίσιο της ενδιάμεσης ειρηνευτικής συμφωνίας γνωστής ως Συμφωνίες του Όσλο και ασκεί περιορισμένη διακυβέρνηση σε τμήματα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, την οποία οι Παλαιστίνιοι θέλουν ως τον πυρήνα ενός μελλοντικού ανεξάρτητου κράτους.

Η Παλαιστινιακή Αρχή, που ελέγχεται από την πολιτική φατρία Φάταχ του Αμπάς, έχει εδώ και καιρό τεταμένες σχέσεις με τη Χαμάς, το ισλαμιστικό κίνημα που διοικεί τη Γάζα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει εκφράσει την έντονη αντίθεσή του στην ανάμειξη της Παλαιστινιακής Αρχής στη διαχείριση της Γάζας.

Πηγή: skai.gr

