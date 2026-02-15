Δριμεία επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) με αφορμή την εξωτερική πολιτική για την Ουκρανία άσκησε το Σάββατο από το βήμα της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου, η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Χίλαρι Κλίντον.

Μιλώντας σε πάνελ, εχθές το βράδυ, σχετικά με το «ρήγμα Δύσης-Δύσης» και για το τι έχει απομείνει από τις κοινές αξίες ΕΕ–ΗΠΑ, η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ κατηγόρησε τον Τραμπ ότι «πρόδωσε τη Δύση» με την «ντροπιαστική» στάση του απέναντι στην Ουκρανία.

«Θεωρώ ότι η στάση της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στην Ουκρανία είναι ντροπιαστική. Πιστεύω ότι η προσπάθεια να εξαναγκαστεί η Ουκρανία σε μια συμφωνία παράδοσης στον Πούτιν είναι αισχρή. Νομίζω ότι η προσπάθεια που καταβάλλουν ο Πούτιν και ο Τραμπ να κερδοσκοπήσουν πάνω στη δυστυχία και τον θάνατο του ουκρανικού λαού είναι ένα ιστορικό λάθος και διεφθαρμένη στον ύψιστο βαθμό», ανέφερε χαρακτηριστικά η Χίλαρι Κλίντον.

Συνεχίζοντας, η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ σημείωσε: «Πιστεύω ότι η Ουκρανία μάχεται για τη δική μας δημοκρατία και τις δικές μας αξίες περί ελευθερίας και πολιτισμού στην πρώτη γραμμή, χάνοντας χιλιάδες ανθρώπους και βλέποντας τη χώρα της να καταστρέφεται από τη μανία ενός ανθρώπου να την ελέγξει, και νομίζω ότι ο Τραμπ είτε δεν καταλαβαίνει είτε ποσώς τον ενδιαφέρει αυτός ο πόνος».

Εντείνοντας την επίθεσή της στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, η Χίλαρι Κλίντον τόνισε ότι «έχει προδώσει τη Δύση. Έχει προδώσει τις ανθρώπινες αξίες. Έχει προδώσει τον Χάρτη του ΝΑΤΟ, τη Χάρτα του Ατλαντικού, την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου».

«Πολλά από όσα έχουν γίνει στο παρελθόν αποτελούν προσπάθειες να κατανοήσουμε πόσο δύσκολο είναι να συγκρατήσεις ανθρώπους που επιδιώκουν ανεξέλεγκτη εξουσία –και κανείς μας σε αυτή την αίθουσα, συμπεριλαμβανομένων όλων εμάς στο πάνελ, δεν θα επέλεγε να ζει υπό ένα καθεστώς τόσο ανεύθυνο που θα μπορούσε να δρα με ατιμωρησία όπως ο Πούτιν– μόνο που αυτόν ακριβώς έχει ο Τραμπ ως πρότυπο», κατέληξε η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.