BRICS: Ο Μαδούρο εκφράζει τον θαυμασμό του για τη Ρωσία και τον "αγώνα της κατά του ναζισμού"

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο μίλησε για τους «ακατάβλητους δεσμούς» και τον θαυμασμό του για τη Ρωσία στη συνάντηση που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, στο περιθώριο της συνόδου των BRICS στο Καζάν.

«Ακατάβλητοι δεσμοί, πολιτικοί, ηθικοί δεσμοί, που δοκιμάστηκαν όλα αυτά τα χρόνια», είπε ο Μαδούρο σύμφωνα με τα πλάνα που μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση της Βενεζουέλας. Ο Πούτιν του απάντησε ότι η Βενεζουέλα «είναι παλαιός και αξιόπιστος εταίρος της Ρωσίας στη Λατινική Αμερική και στον κόσμο γενικότερα».

Ο Μαδούρο εξέφρασε επίσης τον «θαυμασμό» του για «τη μεγάλη Ρωσία στη μάχη της εναντίον του ναζισμού», μια αναφορά που παραπέμπει στον πόλεμο στην Ουκρανία. «Ξέρατε πώς να καθοδηγήσετε τον ρωσικό λαό σε όλα τα μέτωπα στον παγκόσμιο αγώνα, στον οικονομικό, επιστημονικό, πολιτιστικό, στρατιωτικό, πολιτικό και διπλωματικό τομέα. Είμαστε επομένως πολύ υπερήφανοι για τη φιλία μας με εσάς και με τη Ρωσία», συνέχισε ο Μαδούρο, η χώρα του οποίου επιδιώκει να ενταχθεί στην ομάδα BRICS.

Ο Πούτιν από την πλευρά του είπε ότι «αναπτύσσεται μια συνεργασία, αμοιβαία επωφελής, σε όλους τους τομείς (…) και βλέπουμε τα αποτελέσματα».

Η Βενεζουέλα είναι σύμμαχος-κλειδί της Ρωσίας από την εποχή του προέδρου Ούγκο Τσάβες (1999-2013), ο οποίος είχε στηρίξει τη Μόσχα στον πόλεμο στη Γεωργία το 2008. Η Μόσχα στηρίζει το Καράκας απέναντι στις κυρώσεις που του επέβαλε η Ουάσινγκτον σε μια άκαρπη προσπάθεια ανατροπής του Μαδούρο. Ο Πούτιν στήριξε επίσης τον σύμμαχό του μετά τις πρόσφατες προεδρικές εκλογές, στα τέλη Ιουλίου, ενώ μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας (ΗΠΑ, Ευρώπη, πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής) δεν αναγνωρίζουν τη νίκη του Μαδούρο.

Η επίσκεψη του Μαδούρο στη Ρωσία για τη σύνοδο των BRICS είναι το πρώτο επίσημο ταξίδι του στο εξωτερικό μετά τις προεδρικές εκλογές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

