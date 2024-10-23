Ερντογάν: «Τα βρόμικα χέρια που απλώνουν χέρι στην Τουρκία σίγουρα θα σπάσουν»

«Τα βρόμικα χέρια που απλώνουν χέρι στην Τουρκία σίγουρα θα σπάσουν» διαμηνύει ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ μετά το αιματηρό τρομοκρατικό χτύπημα στην Αεροδιαστημική Βιομηχανία με τέσσερις πολίτες και δύο τρομοκράτες νεκρούς και 14 τραυματίες.

«Καμία δομή, καμία τρομοκρατική οργάνωση, κανένα σατανικό κέντρο που στοχεύει στην ασφάλειά μας δεν θα μπορέσει να πετύχει τους στόχους του» δηλώνει ο Ταγίπ Ερντογάν.

Η ανακοίνωση του Ταγίπ Ερντογάν αναλυτικά

«ΠΟΤΑΠΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟΧΕΥΕ ΜΙΑ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΟΥΡΚΙΑ

«Η τρομοκρατική επίθεση εναντίον της TUSAŞ, μιας από τις επιχειρήσεις - ατμομηχανές της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, είναι μια αποτρόπαιη επίθεση που στοχεύει την επιβίωση της χώρας μας, την ειρήνη του έθνους μας και τις αμυντικές μας πρωτοβουλίες, που είναι το σύμβολο του ιδανικού μας της Πλήρως Ανεξάρτητης Τουρκίας».

»Από την πρώτη στιγμή της τρομοκρατικής ενέργειας οι δυνάμεις ασφαλείας μας επενέβησαν γρήγορα και εξουδετέρωσαν τους τρομοκράτες. Το έθνος μας πρέπει να ξέρει ότι τα βρόμικα χέρια που απλώνουν το χέρι στην Τουρκία σίγουρα θα σπάσουν. Καμία δομή, καμία τρομοκρατική οργάνωση, κανένα σατανικό κέντρο που στοχεύει στην ασφάλειά μας δεν θα μπορέσει να πετύχει τους στόχους του. Ο αγώνας μας ενάντια σε κάθε είδους τρομοκρατικές απειλές και τους υποστηρικτές τους θα συνεχιστεί με πυγμή, αποφασιστικότητα, και πολυδιάστατο τρόπο».

Türk savunma sanayisinin lokomotif kuruluşlarından olan TUSAŞ’a yönelik düzenlenen terör eylemi; ülkemizin bekasını, milletimizin huzurunu ve “Tam Bağımsız Türkiye” idealimizin timsali olan savunma atılımlarımızı hedef alan alçakça bir saldırıdır.



Πηγή: skai.gr

