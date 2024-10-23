Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ερντογάν μετά την τρομοκρατική επίθεση: «Τα βρόμικα χέρια που απλώνουν χέρι στην Τουρκία σίγουρα θα σπάσουν»

"Η τρομοκρατική επίθεση εναντίον της TUSAŞ, μιας από τις επιχειρήσεις - ατμομηχανές της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, είναι μια αποτρόπαιη επίθεση"

Ερντογάν: «Τα βρόμικα χέρια που απλώνουν χέρι στην Τουρκία σίγουρα θα σπάσουν»

«Τα βρόμικα χέρια που απλώνουν χέρι στην Τουρκία σίγουρα θα σπάσουν» διαμηνύει ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ μετά το αιματηρό τρομοκρατικό χτύπημα στην Αεροδιαστημική Βιομηχανία με τέσσερις πολίτες και δύο τρομοκράτες νεκρούς και 14 τραυματίες. 

«Καμία δομή, καμία τρομοκρατική οργάνωση, κανένα σατανικό κέντρο που στοχεύει στην ασφάλειά μας δεν θα μπορέσει να πετύχει τους στόχους του» δηλώνει ο Ταγίπ Ερντογάν. 

Η ανακοίνωση του Ταγίπ Ερντογάν αναλυτικά

«ΠΟΤΑΠΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟΧΕΥΕ ΜΙΑ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΟΥΡΚΙΑ

«Η τρομοκρατική επίθεση εναντίον της TUSAŞ, μιας από τις επιχειρήσεις - ατμομηχανές της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, είναι μια αποτρόπαιη επίθεση που στοχεύει την επιβίωση της χώρας μας, την ειρήνη του έθνους μας και τις αμυντικές μας πρωτοβουλίες, που είναι το σύμβολο του ιδανικού μας της Πλήρως Ανεξάρτητης Τουρκίας». 

»Από την πρώτη στιγμή της τρομοκρατικής ενέργειας οι δυνάμεις ασφαλείας μας επενέβησαν γρήγορα και εξουδετέρωσαν τους τρομοκράτες. Το έθνος μας πρέπει να ξέρει ότι τα βρόμικα χέρια που απλώνουν το χέρι στην Τουρκία σίγουρα θα σπάσουν. Καμία δομή, καμία τρομοκρατική οργάνωση, κανένα σατανικό κέντρο που στοχεύει στην ασφάλειά μας δεν θα μπορέσει να πετύχει τους στόχους του. Ο αγώνας μας ενάντια σε κάθε είδους τρομοκρατικές απειλές και τους υποστηρικτές τους θα συνεχιστεί με πυγμή, αποφασιστικότητα, και πολυδιάστατο τρόπο». 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Τουρκία τρομοκρατία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark