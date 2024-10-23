Όστιν: Δεν έχω αποδείξεις ότι υπήρχε καταφύγιο της Χεζμπολάχ γεμάτο με μετρητά κάτω από νοσοκομείο

Η αποτυχία αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα, θα μπορούσε να δημιουργήσει περισσότερους αντάρτες, προειδοποίησε την Τετάρτη ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν.



Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Ρώμη, ο Όστιν ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν έχει δει αποδεικτικά στοιχεία ότι υπήρχε καταφύγιο της Χεζμπολάχ γεμάτο με μετρητά κάτω από ένα νοσοκομείο στη Βηρυτό, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να εργάζεται με το Ισραήλ για να αποκτήσει περισσότερα στοιχεία.

Πηγή: skai.gr

«Δεν έχουμε δει στοιχεία για αυτό αυτή τη στιγμή. Αλλά, ξέρετε, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τους Ισραηλινούς ομολόγους μας για να αποκτήσουμε καλύτερη πιστότητα σε αυτό ακριβώς που ερευνούν» σημείωσε ο Αμερικανός υπουργός.Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποιος υπάλληλος από το γραφείο του υπουργού Άμυνας ερευνάται για διαρροή πληροφοριών των ΗΠΑ σχετικά με τις προετοιμασίες του Ισραήλ να χτυπήσει το Ιράν. «Δεν αναφέρεται κανένας αξιωματούχος του γραφείου του υπουργού Άμυνας (OSD) ως μέρος αυτής της έρευνας» δήλωσε ο Όστιν.Το FBI ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι διερευνά τη διαρροή άκρως απόρρητων εγγράφων που περιγράφουν τις προετοιμασίες του Ισραήλ για αντίποινα στο Ιράν. Αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς στοιχεία, ξεχώρισαν μια Ιρανοαμερικανή υπάλληλο του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ ως υπό έρευνα για τη διαρροή.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.