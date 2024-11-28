Χεζμπολάχ: Το Ισραήλ επιτίθεται στους ανθρώπους που γυρίζουν στα χωριά τους στον νότιο Λίβανο

Την αντίδραση της Χεζμπολάχ προκάλεσαν τα πλήγματα των IDF σε πόλεις στον νότιο Λίβανο, ενώ έχει συμφωνηθεί εκεχειρία.



«Το Ισραήλ επιτίθεται στους ανθρώπους που γυρίζουν στα χωριά τους στον νότιο Λίβανο» υποστήριξε ο βουλευτής της φιλοϊρανικής σιιτικής οργάνωσης Χασάν Φαντλάλα.

Ισραηλινά άρματα μάχης εξαπέλυσαν σήμερα Πέμπτη πυρά σε τρεις πόλεις στον νοτιοανατολικό Λίβανο στα σύνορα με το Ισραήλ, δήλωσαν λιβανικές πηγές ασφαλείας και ένα δημόσιο ΜΜΕ, 24 ώρες αφότου τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός που απαγορεύει «επιθετικές στρατιωτικές επιχειρήσεις».

Πυρά από άρμα μάχης έπληξαν τη Μάρκαμπα, την Ουαζάνι και την Κφαρσούμπα, οι οποίες βρίσκονται σε απόσταση δύο χιλιομέτρων από την Μπλε Γραμμή που οριοθετεί τα σύνορα ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ. Μία από τις πηγές ασφαλείας δήλωσε ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Μάρκαμπα.

Οι IDF σε ανακοίνωσή τους διαμηνύουν ότι δεν θα δεχθούν παραβίαση της συμφωνίας.

H ανακοίνωση των IDF

«Την τελευταία ώρα, εντοπίστηκαν αρκετοί ύποπτοι που έφτασαν με οχήματα σε διάφορες περιοχές στο νότιο Λίβανο, παραβιάζοντας τους όρους της εκεχειρίας. Οι IDF άνοιξαν πυρ εναντίον τους.

»Ο Ισραηλινός Στρατός παραμένει στο νότιο Λίβανο και θα επιβάλει ενεργά τις παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός».



Η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και την ένοπλη λιβανική οργάνωση Χεζμπολάχ τέθηκε σε ισχύ χθες, Τετάρτη, με βάση συμφωνία που εξασφάλισαν οι ΗΠΑ και η Γαλλία ώστε να μπορέσουν οι εκτοπισμένοι και στις δύο χώρες να αρχίσουν να επιστρέφουν στα σπίτια τους στις μεθοριακές περιοχές που έχουν διαλυθεί έπειτα από 14 μήνες εχθροπραξιών.

Όμως η διαχείριση των επιστροφών είναι πολύπλοκη. Ισραηλινά στρατεύματα εξακολουθούν να σταθμεύουν σε λιβανικό έδαφος σε πόλεις κατά μήκος των συνόρων και σήμερα το πρωί ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους πόλεων της μεθοριακής λωρίδας να μην επιστρέψουν ακόμη για τη δική τους ασφάλεια.

Οι τρεις πόλεις που επλήγησαν σήμερα βρίσκονται στη λωρίδα αυτή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.