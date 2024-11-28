Ο Πούτιν απειλεί και πάλι: 10πλάσια του ΝΑΤΟ η παραγωγή προηγμένων ρωσικών πυραυλικών συστημάτων

Νέες απειλές εξαπέλυσε την Πέμπτη ο Βλαντίμιρ Πούτιν, μερικές μόνο ώρες από τη ρωσική μαζική πυραυλική επίθεση στην Ουκρανία.

«Η παραγωγή προηγμένων ρωσικών πυραυλικών συστημάτων υπερβαίνει κατά 10 φορές του ΝΑΤΟ – θα αυξηθεί περαιτέρω» διεμήνυσε ο πρόεδρος της Ρωσίας, μιλώντας στη Σύνοδο του Οργανισμού Συνθήκης για τη Συλλογική Ασφάλεια (CSTO), και κλιμακώνοντας περαιτέρω την ένταση.

Σε περίπτωση μαζικής χρήσης πυραύλων Oreshnik με ένα χτύπημα, η ισχύς αυτή θα είναι συγκρίσιμη με τη χρήση πυρηνικών όπλων, δήλωσε δε.

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι το να επιτραπεί στο Κίεβο να εκτοξεύσει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς σημαίνει άμεση εμπλοκή της Δύσης στη σύγκρουση.



"Ο ηγέτης του καθεστώτος του Κιέβου παρακαλεί τους ιδιοκτήτες του και για άλλο στρατιωτικό εξοπλισμό



«Ό,τι βρίσκεται στο επίκεντρο της έκρηξης από τον Oreshnik χωρίζεται σε στοιχειώδη σωματίδια, και μετατρέπεται ουσιαστικά σε σκόνη».



«Ο Οreshnik επηρεάζει ακόμη και εξαιρετικά προστατευμένα αντικείμενα που βρίσκονται σε μεγάλα βάθη… Η Ρωσία μπορεί να έχει άλλα όπλα στο εγγύς μέλλον» προειδοποίησε ο πρόεδρος της Ρωσίας.



Ο ηγέτης του καθεστώτος του Κιέβου, εκτός από πυραύλους, παρακαλεί τους ιδιοκτήτες του και για άλλο στρατιωτικό εξοπλισμό δήλωσε ακόμα σκωπτικά ο Πούτιν για τον Ζελένσκι.



«Οι ηγέτες του καθεστώτος του Κιέβου έχουν χάσει τη νομιμότητά τους με το να μην προσέρχονται στις κάλπες, δεν έχουν δικαίωμα να δίνουν εντολές στις ένοπλες δυνάμεις».



Η Ρωσία χτύπησε την Ουκρανία με 90 πυραύλους, 100 drones, απαντώντας στις επιθέσεις των ATACMS, τόνισε ο Βλαντίμιρ Πούτιν για τη ρωσική επίθεση τα ξημερώματα στην Ουκρανία.

Η Ρωσία επιλέγει στόχους στην Ουκρανία που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν «κέντρα λήψης αποφάσεων» στο Κίεβο ως απάντηση στα ουκρανικά πλήγματα μεγάλης εμβέλειας σε ρωσικό έδαφος με ATACMS, δήλωσε o πρόεδρος Πούτιν.

Σφοδρό πλήγμα στην ουκρανική ενεργειακή υποδομή κατάφερε η ρωσική μαζική πυραυλική επίθεση της νύχτας, καθώς χρησιμοποιήθηκαν απαγορευμένα πυρομαχικά διασποράς, δήλωσε στο Reuters πηγή από την ενεργειακή βιομηχανία της Ουκρανίας.



Η Ουκρανία αποσύνδεσε πολλές μονάδες πυρηνικής ενέργειας από το δίκτυο εν μέσω των ρωσικών επιθέσεων στην ενεργειακή υποδομή, δήλωσε στο Reuters η πηγή της ουκρανικής βιομηχανίας ενέργειας.​ ​

