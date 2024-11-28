Λίβανος: Ισραηλινά τανκ χτύπησαν 3 πόλεις του νοτίου Λιβάνου παρά τη συμφωνία εκεχειρίας

«Προειδοποιητικές βολές» του Ισραήλ για οιαδήποτε παραβιάση της εκεχειρίας στον Λίβανο. Ισραηλινά άρματα μάχης εξαπέλυσαν σήμερα Πέμπτη πυρά σε τρεις πόλεις στον νοτιοανατολικό Λίβανο στα σύνορα με το Ισραήλ, δήλωσαν λιβανικές πηγές ασφαλείας και ένα δημόσιο ΜΜΕ, 24 ώρες αφότου τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός που απαγορεύει «επιθετικές στρατιωτικές επιχειρήσεις».

Πυρά από άρμα μάχης έπληξαν τη Μάρκαμπα, την Ουαζάνι και την Κφαρσούμπα, οι οποίες βρίσκονται σε απόσταση δύο χιλιομέτρων από την Μπλε Γραμμή που οριοθετεί τα σύνορα ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ. Μία από τις πηγές ασφαλείας δήλωσε ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Μάρκαμπα.

Οι IDF σε ανακοίνωσή τους διαμηνύουν ότι δεν θα δεχθούν παραβίαση της συμφωνίας.

H ανακοίνωση των IDF

«Την τελευταία ώρα, εντοπίστηκαν αρκετοί ύποπτοι που έφτασαν με οχήματα σε διάφορες περιοχές στο νότιο Λίβανο, παραβιάζοντας τους όρους της εκεχειρίας. Οι IDF άνοιξαν πυρ εναντίον τους.

»Ο Ισραηλινός Στρατός παραμένει στο νότιο Λίβανο και θα επιβάλει ενεργά τις παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός».



Η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και την ένοπλη λιβανική οργάνωση Χεζμπολάχ τέθηκε σε ισχύ χθες, Τετάρτη, με βάση συμφωνία που εξασφάλισαν οι ΗΠΑ και η Γαλλία ώστε να μπορέσουν οι εκτοπισμένοι και στις δύο χώρες να αρχίσουν να επιστρέφουν στα σπίτια τους στις μεθοριακές περιοχές που έχουν διαλυθεί έπειτα από 14 μήνες εχθροπραξιών.

Όμως η διαχείριση των επιστροφών είναι πολύπλοκη. Ισραηλινά στρατεύματα εξακολουθούν να σταθμεύουν σε λιβανικό έδαφος σε πόλεις κατά μήκος των συνόρων και σήμερα το πρωί ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους πόλεων της μεθοριακής λωρίδας να μην επιστρέψουν ακόμη για τη δική τους ασφάλεια.

Οι τρεις πόλεις που επλήγησαν σήμερα βρίσκονται στη λωρίδα αυτή.

Η συμφωνία έβαλε τέλος στη φονικότερη αντιπαράθεση ανάμεσα στο Ισραήλ και την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση μαχητών εδώ και χρόνια. Όμως το Ισραήλ εξακολουθεί να πολεμά την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση μαχητών Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Με βάση τους όρους της κατάπαυσης του πυρός, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν μέχρι 60 ημέρες προκειμένου να αποσυρθούν από τον νότιο Λίβανο. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως έδωσε οδηγίες στον στρατό να μην επιτρέψει στους κατοίκους να επιστρέψουν σε χωριά κοντά στη μεθόριο.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.