Iσραηλινές στρατιωτικές επιδρομές από αέρος οδήγησαν τουλάχιστον 17 Παλαιστίνιους στον θάνατο στη Λωρίδα της Γάζας την Πέμπτη, δήλωσαν γιατροί, καθώς οι δυνάμεις ενέτειναν τους βομβαρδισμούς τους σε κεντρικές περιοχές, με τα τανκς να προελαύνουν βαθύτερα στο βόρειο και νότιο τμήμα του θύλακα.

Η κλιμάκωση ήρθε μια ημέρα αφότου το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ άρχισαν να τηρούν εκεχειρία στον Λίβανο, τερματίζοντας περισσότερο από ένα χρόνο εχθροπραξιών και δημιουργώντας ελπίδες μεταξύ των Παλαιστινίων στη Γάζα για μια παρόμοια συμφωνία με τη Χαμάς, η οποία κυβερνά τον παλαιστινιακό θύλακα.

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δύο διαφορετικές αεροπορικές επιδρομές σε ένα σπίτι και κοντά στο νοσοκομείο Kamal Adwan στο Beit Lahiya στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, ενώ άλλοι τέσσερις σκοτώθηκαν όταν ισραηλινό χτύπημα χτύπησε μια μοτοσικλέτα στη Χαν Γιούνις στον Νότο.

Στο Νουσεϊράτ, ένα από τα οκτώ ιστορικά στρατόπεδα προσφύγων της Γάζας, ισραηλινά αεροπλάνα πραγματοποίησαν αρκετές αεροπορικές επιδρομές, καταστρέφοντας ένα πολυώροφο κτίριο και χτυπώντας δρόμους έξω από τζαμιά. Τουλάχιστον επτά σκοτώθηκαν σε αυτά τα χτυπήματα, δήλωσαν αξιωματούχοι υγείας.

Οι γιατροί είπαν ότι τουλάχιστον δύο άνθρωποι, μια γυναίκα και ένα παιδί, σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς τανκ που έπληξαν δυτικές περιοχές του Νουσεϊράτ, ενώ μια αεροπορική επιδρομή σκότωσε άλλους πέντε σε ένα σπίτι κοντά.

