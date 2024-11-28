Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι έχει θέσει υπό έρευνα περισσότερους από πέντε ανθρώπους του κύκλου του Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ που πιστεύεται ότι ίσως τον είχαν βοηθήσει στη διάπραξη των αδικημάτων σεξουαλικής φύσης για τα οποία τον έχουν κατηγορήσει δεκάδες γυναίκες.

Οι κατηγορίες σε βάρος του μεγιστάνα πρώην ιδιοκτήτη των Harrods αποκαλύφθηκαν από ντοκιμαντέρ του BBC. Η αστυνομία είχε ήδη λάβει καταγγελίες από 21 γυναίκες πριν από την προβολή του ντοκιμαντέρ και έκτοτε έχει προσεγγιστεί από ακόμα 90 γυναίκες.

Ο Αιγύπτιος δισεκατομμυριούχος πέθανε πέρυσι χωρίς ποτέ να αντιμετωπίσει νομική δίωξη.

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, η έρευνα θα εξετάσει ποιον ρόλο μπορεί να έχουν παίξει οι ύποπτοι «στη διευκόλυνση ή στην παροχή δυνατότητας διάπραξης των αδικημάτων» του Αλ Φαγέντ, καθώς και «ποιες ευκαιρίες είχαν να προστατεύσουν τα θύματα από την αποτρόπαιη κακοποίηση».

Σε εξέλιξη είναι παράλληλα εσωτερική αστυνομική έρευνα για να διαπιστωθεί κατά πόσο παλαιές έρευνες για τον Αλ Φαγέντ υπέπεσαν σε λάθη και παραλείψεις.

Πηγή: skai.gr

