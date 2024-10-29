Ο διάσημος κουβανός μουσικός Μανουέλ «Γουαχίρο» Μιραβάλ (Luis Manuel Guajiro Mirabal), ο τρομπετίστας του θρυλικού συγκροτήματος Buena Vista Social Club, απεβίωσε χθες Δευτέρα στην Αβάνα σε ηλικία 91 ετών, ανακοίνωσε το κουβανικό ινστιτούτο μουσικής.

Ο Μιραβάλ «θεωρείται από τους σημαντικότερους τρομπετίστες της Κούβας και του κόσμου» και ο θάνατός του αποτελεί «τεράστια απώλεια για την κουβανική μουσική και τον πολιτισμό», ανέφερε το ινστιτούτο μέσω Facebook.

«Ευχαριστώ για όλα αγαπητέ φίλε» ήταν η αντίδραση της ντίβας του συγκροτήματος Buena Vista Social Club, της Ομάρας Πορτουόντο (στην κεντρική φωτογραφία ποζάρει με τον Μανουέλ, τον Ιανουάριο του 2024), μέσω του ίδιου ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης.

Η διάσημη τραγουδίστρια 94 ετών, πασίγνωστη για τη ζεστή φωνή της, αναφέρθηκε στον «αγαπημένο αδελφό» της, «σπουδαίο φίλο, σπουδαίο μουσικό, σπουδαίο άνθρωπο».

Το ινστιτούτο διευκρίνισε ότι η κηδεία του Μανουέλ Μιραβάλ θα γίνει σήμερα το πρωί (τοπική ώρα) στην Αβάνα.

Τα περισσότερα από τα μέλη του συγκροτήματος έχουν πλέον φύγει από τη ζωή, ανάμεσά τους ο Ιμπραήμ Φερέρ (2005), ο Κομπάι Σεγούντο (2003) και ο Ρουβέν Γκονσάλες (2003).

Γεννημένος την 5η Μαΐου 1933 στη Μελένα ντελ Σουρ, κάπου πενήντα χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της Κούβας, άρχισε τη μουσική καριέρα του το 1951 και συνέχισε να παίζει την τρομπέτα του για πάνω από 70 χρόνια.

Διετέλεσε μέλος των σημαντικότερων κουβανικών ορχηστρών, όπως οι Conjunto Rumbahabana και Riverside Orchestra, αλλά ήταν η συμμετοχή του στο Buena Vista Social Club που συνέβαλε να αποκτήσει παγκόσμια φήμη.

Στα τέλη των χρόνων του 1990, ο κουβανός αστέρας Χουάν ντε Μάρκος Γκονσάλες, ο Νικ Γκολντ της εταιρείας World Circuit και ο αμερικανός κιθαρίστας Ράι Κούντερ έπεισαν τις παλιές δόξες της χρυσής εποχής της κουβανικής σκηνής να ενωθούν και να επιστρέψουν στη σκηνή, ορισμένοι επιστρέφοντας από τη σύνταξη.

Το άλμπουμ που ηχογράφησαν μέσα σε μόλις έξι ημέρες και βαφτίστηκε Buena Vista Social Club από το όνομα ιδιωτικής λέσχης της Αβάνας, που έκλεισε τις πόρτες της μετά την κουβανική επανάσταση, χάρισε τεράστια παγκόσμια επιτυχία στους συντελεστές του.

Κέρδισε βραβείο Γκράμι το 1998 και είναι το κουβανικό μουσικό άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών.

Η περιπέτεια των αστέρων της μουσικής της Κούβας απαθανατίστηκε στην ομώνυμη ταινία του γερμανού σκηνοθέτη Βιμ Βέντερς.

