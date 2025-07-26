Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα από ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας, ενώ το Ισραήλ υποστηρίζει ότι σκότωσε ένα στέλεχος της οργάνωσης Χεζμπολάχ, που στηρίζεται από το Ιράν.

«Το πλήγμα του μη επανδρωμένου αεροσκάφους του ισραηλινού εχθρού στόχευε ένα όχημα» στην περιοχή της Τύρου, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος σύμφωνα με τη Βηρυτό.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι «έπληξε και εξόντωσε» έναν διοικητή της Χεζμπολάχ που «εμπλεκόταν στις προσπάθειες επανεγκατάστασης της τρομοκρατικής οργάνωσης στην περιοχή του Μπιντ Τζμπέιλ», κοντά στα σύνορα. Δεν διευκρίνισε ωστόσο που σημειώθηκε αυτό το πλήγμα.

Το υπουργείο Υγείας ανέφερε στη συνέχεια ένα δεύτερο πλήγμα στην περιοχή της Τύρου, στην κοινότητα Ντεμπάαλ, από το οποίο σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι. Το πρακτορείο Ani μετέδωσε ότι χτυπήθηκε ένα σπίτι.

Εξάλλου, ο στρατός του Λιβάνου ανέφερε ότι ένας οπλισμένος ισραηλινός δρόνος συνετρίβη κοντά στη μεθοριακή πόλη Μαΐς αλ Τζάμπαλ. Δόθηκαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες του μη επανδρωμένου αεροσκάφους και τη συνέχεια οι στρατιώτες ανατίναξαν τα εκρηκτικά που έφερε και το απομάκρυναν από το σημείο.

Παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός πέρυσι το φθινόπωρο, το Ισραήλ εξακολουθεί να πλήττει στόχους στον νότιο Λίβανο. Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι στόχος του είναι η Χεζμπολάχ και κατηγορεί τη Βηρυτό ότι δεν κάνει αρκετά για να αφοπλιστεί η οργάνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

