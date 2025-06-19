ΝΑΤΟ: Στις δυόμιση ώρες η συνεδρίαση από τρεις μέρες για να μην «βαρεθεί» ο Τραμπ και αποχωρήσει

Το ΝΑΤΟ περιόρισε την επερχόμενη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών του σε μία μόνο συνεδρίαση εργασίας, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει ενδεχόμενη πρόωρη αποχώρηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, όπως είχε συμβεί πρόσφατα στη Σύνοδο των G7.

Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ θα συναντηθούν την Τετάρτη στη Χάγη, εν μέσω αβεβαιότητας για τη συνέχιση της αμερικανικής στήριξης στην ευρωπαϊκή άμυνα, μετά την απειλή του Τραμπ ότι θα σταματήσει να προστατεύει συμμάχους που δεν δεσμεύονται να δαπανούν το 5% του ΑΕΠ τους για την άμυνα.

Η σύνοδος, η οποία αρχικά επρόκειτο να διαρκέσει τρεις ημέρες, θα ολοκληρωθεί σε μια συνεδρίαση δυόμιση ωρών μεταξύ των 32 ηγετών, επικεντρωμένη αποκλειστικά στο θέμα των αμυντικών δαπανών, αναφέρουν οι Financial Times. Τρεις αξιωματούχοι που έχουν γνώση των προετοιμασιών δήλωσαν ότι η απόφαση αυτή ελήφθη για να μην «βαρεθεί» ο Τραμπ και φύγει νωρίς.

Η πρόταση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, έχει ήδη λάβει ευρεία υποστήριξη για την αύξηση των βασικών στρατιωτικών δαπανών στο 3,5% του ΑΕΠ έως το 2030, συνδυαστικά με 1,5% σε επενδύσεις σε υποδομές και κυβερνοασφάλεια. Ωστόσο, η Ισπανία και λίγα ακόμη κράτη-μέλη φέρονται να αντιστέκονται ακόμη σε αυτή τη δέσμευση.

Το βράδυ της Τρίτης θα πραγματοποιηθεί και ένα άτυπο δείπνο των ηγετών, υπό του βασιλικού ζεύγους της Ολλανδίας.

«Ο στόχος είναι να είναι όσο το δυνατόν πιο μικρή και εστιασμένη η διαδικασία, με τον μικρότερο δυνατό χώρο για ανατροπές», ανέφερε ένας από τους αξιωματούχους.

Η Κλαούντια Μέιτζορ, αντιπρόεδρος του German Marshall Fund, σχολίασε σε εκδήλωση του FT Live στο Βερολίνο: «Από δύο ημέρες, έχουμε καταλήξει σε μια δίωρη συνεδρίαση… Άρα είναι εφικτό, και ελπίζω να λειτουργήσει. Αλλά έχω σταματήσει να προσπαθώ να προβλέψω τον Τραμπ».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε αποχωρήσει από τη Σύνοδο των G7 στον Καναδά το βράδυ της Δευτέρας, παραλείποντας τη δεύτερη ημέρα, η οποία περιλάμβανε συνομιλίες με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι έπρεπε να επιστρέψει εσπευσμένα στην Ουάσινγκτον για να αντιμετωπίσει τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις παρασκηνιακές συζητήσεις, η απόφασή του να αποχωρήσει από τη Σύνοδο της G7 οφείλεται εν μέρει στον εκνευρισμό του με τον Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος έκανε στάση στη Γροιλανδία και εξέφρασε την αντίθεσή του στα σχέδια του Τραμπ να αποκτήσει τον έλεγχο του νησιού, καθώς και στη γενικότερη αδιαφορία του Αμερικανού προέδρου να συναντήσει τον Ουκρανό ηγέτη.

Πηγή: skai.gr

