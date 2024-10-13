Ο εκπρόσωπος Τύπου του ισραηλινού στρατού ανακοίνωσε ότι η πολεμική αεροπορία έπληξε 240 στόχους της Χεζμπολάχ από τον Νότιο Λίβανο έως και την κοιλάδα Μπεκάα στον Βορρά, βομβαρδίζοντας κτήρια, εκτοξευτές πυραύλων και επιτελικές εγκαταστάσεις της οργάνωσης. Από την άλλη, η Χεζμπολάχ εκτόξευσε από το πρωί πάνω από 70 ρουκέτες κατά της ευρύτερης περιοχής της Χάιφας και στη βόρεια Γαλιλαία. Λιβανικές πηγές αναφέρουν ότι μάχες σημειώθηκαν μεταξύ των δυνάμεων της Χεζμπολάχ και ισραηλινών στρατευμάτων στα περίχωρα των κωμοπόλεων Ραμιγιέ και Μαρούν Αλ-Ρας στον Νότιο Λίβανο, ενώ κατά την διάρκεια σημερινών ισραηλινών βομβαρδισμών στην κωμόπολη Σρεμπίν τραυματίσθηκαν σοβαρά τέσσερις εργαζόμενοι του Λιβανικού Ερυθρού Σταυρού.



Όσον αφορά τη Γάζα, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει από προχθές τις επιχειρήσεις του στην Τζαμπάλια ενώ, όπως μεταδίδει το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, κατά τους σημερινούς βομβαρδισμούς στα στρατόπεδα προσφύγων Ντηρ Αλ-Μπάλαχ και Αλ-Μπουρέιτζ στο κεντρικό τμήμα του θύλακα σκοτώθηκαν τουλάχιστον εννέα άνθρωποι. Το κρατικό ισραηλινό ραδιόφωνο, επικαλούμενο στρατιωτικές πηγές, μετέδωσε το πρωί ότι αποφασίστηκε η τέταρτη κατά σειρά επιστροφή στρατευμάτων στην Τζαμπάλια, επειδή αφ’ ενός η Χαμάς συνεχίζει να διατηρεί δυνάμεις και εκτοξευτήρες στην περιοχή και αφ’ ετέρου επειδή δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι βρίσκονται εκεί ισραηλινοί όμηροι.

Ισραηλινή παραδοχή για μεγάλες υλικές ζημιές

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που αποφάσισε να δημοσιοποιήσει σήμερα η ισραηλινή στρατιωτική λογοκρισία σχετικά με τις εκτεταμένες υλικές ζημιές που προκλήθηκαν κατά την ιρανική πυραυλική επίθεση της 1ης Οκτωβρίου. Συνεργεία των φορολογικών αρχών, ήδη από την επομένη της επίθεσης και μέχρι πρότινος, κατέγραψαν τις υλικές ζημιές σε ιδιωτικά ακίνητα και υποδομές, που ανέρχονται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ. Ειδικότερα, μόνο στην παραλιακή ζώνη στις παρυφές των νοτίων ορίων του Δήμου του Τελ Αβίβ, συνεπεία της πτώσεως θραυσμάτων των ιρανικών πυραύλων στην παραλία της Γιάφας, οι συνολικές ζημιές σε πολυτελή διαμερίσματα, καταστήματα και επιχειρήσεις φέρονται να ξεπερνούν τα 37 εκατομμύρια ευρώ, με τις δημοτικές αρχές να έχουν αναγκαστεί να σφραγίσουν εγκαταστάσεις εμπορικών επιχειρήσεων για να αποφευχθούν μαζικές κλοπές.



Υλικές ζημιές έχουν καταγραφεί και σε εύπορα προάστια βορείως του Τελ Αβίβ, με επίκεντρο την πόλη Χοντ Χα’Σαρόν και νοτίως της Χερτσλία στην περιοχή του ξενοδοχείου See&Sun, ενώ έχουν πληγεί σοβαρά και στρατιωτικές μονάδες σε όλη την επικράτεια – χωρίς, ωστόσο, να αναφερθεί η τοποθεσία τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι, μετά την ιρανική πυραυλική επίθεση, αξιωματούχοι της κυβέρνησης της Τεχεράνης ανέφεραν ότι «έχει πληγεί το 80% των στόχων που επελέγησαν», με την ισραηλινή πλευρά μέχρι πρότινος να μην έχει εκδώσει καμία σχετική ανακοίνωση.

Παρασκηνιακές επαφές Ισραήλ-ΗΠΑ για το Ιράν

Τέλος αναμένεται σήμερα, εκτός απροόπτου, να συνεδριάσει το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο για να αποφασίσει ποιο θα είναι το ισραηλινό κτύπημα κατά του Ιράν, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι παρασκηνιακές επαφές μεταξύΙσραήλ και Λευκού Οίκου. Όπως μεταδίδουν τα τοπικά κρατικά ΜΜΕ η ισραηλινή πλευρά συζητά εναλλακτικούς στρατηγικούς στόχους στο Ιράν, με αποτέλεσμα να έχει μειωθεί η διάσταση απόψεων με την Ουάσινγκτον ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα. Ωστόσο, το Ισραήλ ζητά την απόκτηση αμερικανικών προηγμένων συστημάτων αεράμυνας κατά βαλλιστικών πυραύλων, με της διακυβέρνηση Μπάιντεν, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, να μην έχει ανταποκριθεί θετικά.





