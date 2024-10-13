Ισλανδία: Κατέρρευσε ο κυβερνητικός συνασπισμός - Πρόωρες εκλογές τον Νοέμβριο

Ο κυβερνητικός συνασπισμός αριστερών και δεξιών κομμάτων που ανήλθε στην εξουσία στην Ισλανδία τον Νοέμβριο του 2021, κατέρρευσε, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Μπιάρνι Μπενέντικτσον, ζητώντας διεξαγωγή εκλογών στις 30 Νοεμβρίου.
«Υπάρχουν πολύ διαφορετικές απόψεις (...) για θέματα που κυμαίνονται από την εξωτερική πολιτική έως τους αιτούντες άσυλο», δήλωσε ο Μπενέντικτσον σε δημοσιογράφους, γνωστοποιώντας ότι θα ζητήσει από την πρόεδρο της χώρας Χάλα Τόμασντότιρ τη διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη εκλογών για τις 30 Νοεμβρίου.
