Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ισλανδία: Κατέρρευσε ο κυβερνητικός συνασπισμός - Πρόωρες εκλογές τον Νοέμβριο

«Υπάρχουν πολύ διαφορετικές απόψεις (...) για θέματα που κυμαίνονται από την εξωτερική πολιτική έως τους αιτούντες άσυλο», δήλωσε ο Μπενέντικτσον 

Bjarni Benediktsson

Ο κυβερνητικός συνασπισμός αριστερών και δεξιών κομμάτων που ανήλθε στην εξουσία στην Ισλανδία τον Νοέμβριο του 2021, κατέρρευσε, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Μπιάρνι Μπενέντικτσον, ζητώντας διεξαγωγή εκλογών στις 30 Νοεμβρίου.

«Υπάρχουν πολύ διαφορετικές απόψεις (...) για θέματα που κυμαίνονται από την εξωτερική πολιτική έως τους αιτούντες άσυλο», δήλωσε ο Μπενέντικτσον σε δημοσιογράφους, γνωστοποιώντας ότι θα ζητήσει από την πρόεδρο της χώρας Χάλα Τόμασντότιρ τη διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη εκλογών για τις 30 Νοεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισλανδία πρόωρες εκλογές
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark