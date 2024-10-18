Χεζμπολάχ: Δηλώνει ότι σκότωσε 55 Ισραηλινούς στρατιωτικούς και απειλεί το Τελ Αβίβ

"Μπαίνουμε σε νέα φάση πολέμου". Με ανακοίνωσή της τη νύχτα, η Χεζμπολάχ υποστηρίζει ότι σκότωσε 55 Ισραηλινούς στρατιωτικούς και απειλεί το Τελ Αβίβ με κλιμάκωση της σύρραξης.



"Κατά τις σφοδρές χερσαίες συγκρούσεις των τελευταίων ημερών μεταξύ των μαχητών της Χεζμπολάχ και του Σιωνιστικού καθεστώτος, σκοτώθηκαν 55 Σιωνιστές αξιωματικοί και στρατιώτες, περισσότεροι από 500 στρατιώτες τραυματίστηκαν και περισσότερα από 20 τανκς Merkava καταστράφηκαν. Καταστράφηκαν επίσης 4 στρατιωτικές μπουλντόζες, ένα τεθωρακισμένο όχημα, ένα όχημα μεταφοράς προσωπικού και 2 drones Hermes 450".

"Σύντομα, ο πόλεμος μας με το Σιωνιστικό καθεστώς θα γίνει πιο έντονος" αναφέρεται.

"Με βάση τις αποφάσεις που έλαβε η ηγεσία της Χεζμπολάχ, θα εισέλθουμε σε μια νέα φάση πολέμου με το Σιωνιστικό καθεστώς" προειδοποιεί η λιβανική οργάνωση.

Εξάλλου, βουλευτής της οργάνωσης δήλωσε χθες Πέμπτη πως ο ισραηλινός στρατός, που πραγματοποιεί από τα τέλη Σεπτεμβρίου εφόδους στον νότιο Λίβανο, δεν έχει πάρει τον "πλήρη έλεγχο" ούτε ενός χωριού σε αυτή τη συνοριακή περιοχή.

"Μέχρι τώρα ο εχθρός δεν έχει μπορέσει να πάρει τον έλεγχο ούτε ενός χωριού, ούτε καν να βάλει πόδι σε κανένα χωριό" δήλωσε ο Χασάν Φαντλάλαχ, σε συνέντευξη Τύπου στο Κοινοβούλιο στη Βηρυτό.

Πηγή: skai.gr

