Ozzy Osbourne: Είχε αποκαλύψει σχέδια για την κηδεία του

Φάρσες, και μουσική από το αγαπημένο του συγκρότημα... Ο Ozzy Osbourne, επονομαζόμενος και «πρίγκιπας του σκότους», είχε αποκαλύψει σχέδια για την κηδεία του που μάλλον ήταν... φωτεινά.

Ο Ozzy αποκάλυψε τα σχέδιά του για την κηδεία του πολύ πριν από τον θάνατό του την Τρίτη σε ηλικία 76 ετών.

Ο θρύλος της μέταλ πέθανε την Τρίτη, λίγες εβδομάδες αφότου ανέβηκε στη σκηνή για την τελευταία του συναυλία με τους Black Sabbath, με την οικογένειά του να επιβεβαιώνει τα θλιβερά νέα.

Τα σχέδια της κηδείας του δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί από την οικογένειά του, αλλά, όπως αναφέρει η Daily Mail, ο Ozzy είχε αποκαλύψει ότι δεν ήθελε να είναι μια θλιβερή περίσταση, αλλά να πει ένα «ευχαριστώ». «Δεν θα υπάρχει αναφορά για τις κακές στιγμές», είχε δηλώσει στους Times το 2011.

«Αξίζει να θυμόμαστε ότι πολλοί άνθρωποι δεν βλέπουν τίποτα άλλο παρά δυστυχία σε όλη τους τη ζωή, οπότε από κάθε άποψη, οι περισσότεροι από εμάς σε αυτή τη χώρα - ειδικά οι ροκ σταρ σαν εμένα - είμαστε πολύ τυχεροί. Γι' αυτό δεν θέλω η κηδεία μου να είναι θλιβερή, θέλω να είναι μια ευκαιρία να πω "ευχαριστώ"».

Ο Ozzy επέμεινε ότι ήθελε η κηδεία του να είναι μια γιορτή και δεν ήθελε «σφουγγαρίστρες για τα δάκρυα» και ότι δεν τον ένοιαζε τι μουσική θα παιζόταν, αρκεί να έκανε τους αγαπημένους του χαρούμενους.

«Ειλικρινά δεν με νοιάζει τι θα παίξουν στην κηδεία μου. Μπορούν να βάλουν ένα ποτ πουρί από τον Τζάστιν Μπίμπερ, τη Σούζαν Μπόιλ και τους We Are the Diddymen αν τους κάνει χαρούμενους», αστειεύτηκε.

Γνωστός για το χιούμορ του, ο Ozzy αστειεύτηκε ότι θα ήθελε να κάνει μια φάρσα για να κάνει τους ανθρώπους να γελάσουν, όπως να... παίξει ένα βίντεο όπου ζητάει μια δεύτερη γνώμη από έναν γιατρό για τον θάνατό του.

Ωστόσο, σε μια άλλη συνέντευξη λίγα χρόνια αργότερα, ο σταρ της χέβι μέταλ περιόρισε την επιλογή του τραγουδιού στο «A Day In The Life» των Beatles.

Είχε αποκαλύψει ότι οι Beatles ότι τον ενέπνευσαν να γίνει ο ίδιος μουσικός, αποκαλύπτοντας ότι έγινε φανατικός θαυμαστής αφότου άκουσε την επιτυχία τους του 1964 «She Loves You».

Όταν ρωτήθηκε για το τραγούδι της κηδείας του, ο Ozzy επέμεινε ότι θα ήθελε να παιχτεί ένα κομμάτι των Beatles αντί για κάποιο δικό του.

«Χρειάζομαι πραγματικά μερικά χρόνια ακόμα για να το σκεφτώ, αλλά πιθανώς κάτι από το "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ή το Revolver"», δήλωσε στο NME το 2016.

«Σίγουρα δεν θέλω το γ...μένο άλμπουμ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες μου - δεν το παίζω ποτέ, ντρέπομαι πολύ γι' αυτό. Και σίγουρα δεν θέλω ένα γ...μένο χαρούμενο τραγούδι - είμαι νεκρός».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.