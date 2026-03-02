Χέρτζογκ: «Έχουμε τεράστιο όγκο αποδείξεων» που δικαιολογούν τα πλήγματα στο Ιράν

Το μέλλον της Μέσης Ανατολής εξαρτάται από την έκβαση του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, δήλωσε ο πρόεδρος του Ισραήλ στους μιλώντας στην εκπομπή Today του BBC Radio 4.

«Βρισκόμαστε σε μια ιστορική καμπή όπου το μέλλον της Μέσης Ανατολής εξαρτάται από την επιτυχία αυτής της επιχείρησης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισαάκ Χέρτζογκ.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος χαρακτήρισε την Ισλαμική Δημοκρατία ως «αυτοκρατορία του κακού» και πρόσθεσε ότι θέλει «να μας εξαφανίσει από τον χάρτη».

Δείτε εδώ live όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ερωτηθείς για τη νομιμότητα των επιθέσεων του Ισραήλ, ο Χέρτζογκ υποστήριξε ότι το Ιράν έχει «προσπαθήσει να επιτεθεί στο Ισραήλ από κάθε γωνιά της Γης».

«Διαθέτουμε τεράστιο όγκο αποδείξεων, τις οποίες φυσικά μοιραζόμαστε με τους Βρετανούς συμμάχους μας και με κάθε άλλο σύμμαχο», σημείωσε και πρόσθεσε: «Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει πραγματική αλλαγή στην περιοχή».



Πηγή: skai.gr

