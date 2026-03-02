Λογαριασμός
Συνεχίζονται τα πλήγματα των IDF στο Ιράν, ολοκληρώθηκε ο 10ος γύρος επιθέσεων στο Ισραήλ - Βίντεο, φωτό

Νέα βίντεο να καταγράφουν τα πλήγματα της IDF σε ιρανικούς στόχους, ενώ η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε ο δέκατος γύρος επιθέσεων στο Ισραήλ

Οι επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού (IDF) στην Τεχεράνη συνεχίζονται, με νέα βίντεο να καταγράφουν τα πλήγματα της αεροπορίας σε ιρανικούς στόχους, ενώ φαίνεται και η προσγείωση του αεροσκάφους μετά την ολοκλήρωση των επιθέσεων.

Παράλληλα, οι Ιρανοί ανακοίνωσαν ότι ολοκληρώθηκε ο δέκατος γύρος επιθέσεων στο Ισραήλ, κατά τον οποίο αναλύουν ότι χρησιμοποίησαν πυραύλους Kheibar, γνωστοί και ως Khorramshahr-4, εμβέλειας άνω των 2.000 χλμ με κεφαλές 1,5 τόνου.

